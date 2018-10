Kríza zmenila finančný svet: Desať lekcií, ktoré platia aj po desiatich rokoch

Zdroj: pragmatic capitalism

Od recesie sa toho veľa zmenilo. Regulačné orgány vytvorili pravidlá, ktoré pomáhajú finančnému trhu odolávať volatilite a stresovým situáciám. Finančný sektor je viac regulovaný, ako kedykoľvek predtým, napriek tomu spready sú väčšie ako pred finančnou krízou.



Máme za sebou najturbuletnejších desať rokov v povojnovej histórii finančného sveta, tvrdí Ronald Ižip z TRIM Kapitál. Centrálne banky robia čo môžu, aby dopĺňali chýbajúce peniaze. Aj napriek týmto ohromným stimulom sa svet iba potáca z jednej krízy do druhej, prípadne na jej pokraji. Dokázali sme sa z krízy poučiť? Dá sa znej vôbec poučiť? Tu je desať lekcií, na ktoré je dobré nezabudnúť a z času na čas si ich pripomínať.



Strach víťazí len v krátkodobom horizonte

V dlhodobom prehráva. Ide o jednu z najdôležitejších lekcií z finančnej krízy. "Finančné trhy sú do značnej miery funkciou iracionálnych krátkodobých presvedčení v rámci jedného vzostupného trendu pokroku," hovorí Cullen Roche, zakladateľ Orca Asset Management. Takže aj keď sa na nich vyskytuje mnoho situácií, kedy sú investori vydesení, je veľká pravdepodobnosť, že optimizmus nakoniec preváži.

Behaviorálne chyby

Behaviorálne financie zaznamenali v období po kríze obrovský rozmach. Na trhoch sa v dlhodobom horizonte deje veľa pozitívnych vecí, ale v krátkodobom horizonte je to skôr naopak. A tieto krátkodobé starosti majú na svedomí práve chyby a predsudky investorov. Ich pochopenie a schopnosť je prekonávať sú nevyhnutnou súčasťou finančného a ekonomického vzdelávania.

Krátkodobý prístup ničí portfólio

Finančná kríza pripomenula, že život je krátky, a mnoho investorov skrátilo svoj investičný horizont. Ale súčasný býčí trend ukázal, že väčšina aktív, do ktorých investujeme, má dlhý investičný horizont. Stačí im dať trochu času a priestoru, aby nakoniec zarobili.





Politika škodí investovaniu

Väčšina článkov o investovaní má niečo spoločné s politikou, čo nie je dobré, pretože trhy nie sú ovplyvňované politikmi. Tí "len" vytvárajú regulácie a zákony, prípadne vedú dozorné orgány. Na trhoch určujú smer iné faktory. Politici svojimi výrokmi o trhoch a ekonomike veci skôr komplikujú.

Dôležité veci sa musia robiť správne

Vo finančnom svete to platí stále, ale finančná kríza nás naučila, že dôležité veci je potrebné robiť správne. Pretože keď je správne to dôležité, ostatné detaily nakoniec zapadnú do celku.

Dokonalosť je nepriateľ kvality

Po finančnej kríze hľadalo mnoho investorov "svätý grál", teda portfólio, ktoré bezchybne zvládne vzostupy a pády. Viedlo to k tomu, že vo veľkom investujú do stratégií, ktorým sa darí v obdobiach krízy. Nakoniec sa ale ukázalo, že ide iba o honbu za skvelou historickou výkonnosťou.





Otvorená myseľ

Dôležité lekcie v oblasti financií a ekonomiky vyžadujú otvorenú myseľ. Ekonómovia a investori sa často tvária, že je všetko jasné a že iné riešenie neexistuje, ale nakoniec sa ukáže, že ide o omyl. Napríklad väčšina ľudí sa domnievala, že bilióny dolárov nového vládneho dlhu v bilancii Fedu povedú k hyperinflácii a rastu úrokových sadzieb. Kríza nás naučila, že veci nie sú vždy tak jednoduché, ako sa zdajú.

Nízkonákladové nástroje sú lepšie ako aktívna správa

Nízkonákladové indexové fondy po finančnej kríze doslova valcujú aktívnu správu s vysokými poplatkami. Výber konkrétnych akcií po kríze prakticky nefunguje, zatiaľ čo stratégie založené na širokej diverzifikáciu a kopírovaní indexov fungujú veľmi dobre. A keď sa k tomu pridajú nízke poplatky, je rozdiel ešte markantnejší.

Finančný systém je dôležitý

Finančná kríza ekonómov prekvapila čiastočne aj preto, že považovali banky a finančné spoločnosti za obyčajných sprostredkovateľov. Tí, ktorí finančný systém chápali ako komplexnú súčasť ekonomiky, možno dopadom krízy neboli tak veľmi prekvapení. "Je pred nami ešte veľa práce, ale ekonómovia sa pomaly učia že starý model s bankami ako sprostredkovateľmi, je zlý," myslí si Cullen Roche.

Základné princípy ovládajú všetko vôkol nás

Monetárny systém je stroj stvorený ľuďmi. Má špecifické komponenty a pravidlá, ktoré určujú, ako tieto komponenty spolupracujú. "Je v mnohom podobný autu s vodičom, ktorý síce dobre šoféruje, ale niekedy skrátka urobí chybu, pretože je to len človek. Aj keď je ťažké pochopiť, čo sa odohráva v mysli vodiča, môžeme sa pokúsiť predvídať jeho kroky tým, že lepšie porozumieme fungovaniu vozidla, ktoré riadi," uzatvára Roche.