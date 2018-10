Čínsky prezident otvoril rekordne dlhý most, spájajúci Hongkong a Macao

dnes 8:16 -

Slávnostného podujatia v čínskom pevninskom meste Ču-chaj sa zúčastnili tiež najvyššia predstaviteľka Hongkongu Carrie Lam a čínsky vicepremiér Chan Čeng, píše denník South China Morning Post.



Most bol postavený v duchu myšlienky "jedna krajina a dva systémy" a pomôže integrácii Hongkongu a Macaa do štruktúr pevninskej Číny, povedal podpredseda Chan.

Ide o najdlhší čínsky most na svete ponad more a zároveň ponad deltu rieky Ču-ťiang (Perlovej rieky). Dopravná komunikácia s dĺžkou 55 kilometrov zahŕňa aj 6,7-kilometrový podmorský tunel, tri umelé ostrovy a dve trojprúdové diaľnice.



Najnovší čínsky mostný gigant prekonal svojou celkovou dĺžkou aj donedávna najdlhší cestný most na svete - magistrálu v thajskom okrese Bang Na, ktorá meria 54 kilometrov.



Výstavba čínskeho masívneho infraštruktúrneho projektu sa začala v roku 2009 a sprevádzali ju odklady, prekročenia nákladov, korupčné škandály, ako aj smrteľné úrazy robotníkov.



Stúpenci projektu HKZMB (Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge) ho označujú za staviteľský klenot, kým iní ho vnímajú ako drahý politický projekt určený na hlbšiu integráciu Hongkongu do štruktúr pevninskej Číny v čase, keď si Peking posilňuje svoj vplyv na toto polosamosprávne mesto.