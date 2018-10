Najväčšia strata za minulý rok: Catering a pohostinstvá

Zdroj: bisnode

Podľa analýzy, ktorá skúmala medziročné výsledky spoločností so záporným hospodárením, z celkového počtu 137 registrovaných poskytovateľov cateringových služieb skončilo v strate až 71. S 51,82 %-ným podielom sa tak táto oblasť podnikania zaradila medzi odvetvia s najvyšším podielom stratových firiem.



Podobne sú na tom aj pohostinstvá, kde percentuálny podiel stratovosti dosiahol úroveň 50,18 percenta, pričom z celkového počtu 1134 prevádzkovateľov pohostinstiev skončilo so záporným hospodárením za rok 2017 až 569 podnikov.

Medzi ďalšie odvetvia s vysokým podielom firiem, ktoré hospodária v červených číslach, patria oblasti výroby nealkoholických nápojov, stáčania minerálnych a ostatných vôd do fliaš (49,13 %), firmy ponúkajúce kadernícke a kozmetické služby (48,75 %) a podniky zamerané na činnosti fitnescentier (48,68 %). Vo všetkých týchto oblastiach skončila necelá polovica firiem so záporným hospodárením.

Prieskum poukázali tiež na mierny nárast počtu spoločností v strate. V daňovom priznaní za rok 2017 stratu vykázalo 55 530 podnikov, čo je o 462 viac, ako tomu bolo v priznaní za rok 2016 no zároveň o 5 099 menej, ako v priznaní za rok 2013.







"Počet firiem v strate výraznejšie klesal od roku 2014, kedy podnikatelia podávali daňové priznania ešte za rok 2013. Záporné hospodárenie vtedy priznalo až 60 629 spoločností, o rok neskôr to už bolo 58 275 firiem a pri daňových priznaniach za rok 2015 klesol počet podnikov so stratou na úroveň 55 163. Pri zdaňovacom období za rok 2016 môžeme hovoriť o miernej stagnácii, stratu vtedy priznalo 55 068 firiem, čo je len o 95 firiem menej, ako za rok 2015. Daňové priznania za rok 2017 po štvorročnom období klesania naznačili mierny nárast,“ opisuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podľa nej mohli pokles v minulosti ovplyvniť zavedené daňové licencie, ktoré museli platiť aj spoločnosti v strate. Princíp daňových licencií, ktoré boli zavedené v roku 2014 a firmy ich prvýkrát platili v roku 2015 bol ten, že aj spoločnosti, ktorým vyšla v priznaní nula alebo strata, museli štátu odviesť minimálnu daň. Táto povinnosť sa však od tohto roku zrušila. Firmy tak v tomto zdaňovacom období licencie platili posledný krát.