Americká FTC s výhradami schválila fúziu Linde a Praxairu

Americká Federálna obchodná komisia FTC schválila fúziu nemeckého výrobcu technických plynov Linde a jeho amerického konkurenta Praxair, avšak stanovila prísne podmienky.

FTC v pondelok uviedla, že fúzia sa môže uskutočniť, ak sa Linde a Praxair vzdajú deviatich produktových oblastí. To má podľa komisie odstrániť obavy, že zlúčenie by mohlo poškodiť hospodársku súťaž. Firmy musia zrealizovať zmeny potrebné na to, aby sa pokračovalo v transakcii, v priebehu 4 mesiacov.

Výsledkom navrhovanej fúzie bude vznik najväčšej firmy v oblasti technických plynov na svete, ktorá by predstihla doterajšieho lídra na trhu, francúzsku spoločnosť Air Liquide. Európska komisia (EK) fúziu už schválila.

Nová firma sa bude volať Linde, ale viesť by ju mal doterajší výkonný riaditeľ Praxairu Steve Angel v USA. Sídlo spoločnosti bude sčasti z daňových príčin v Dubline. Predsedom dozornej rady bude súčasný šéf dozornej rady Linde Wolfgang Reitzle. Nová firma s ročnými tržbami 27,5 miliardy USD (23,93 miliardy eur) bude zamestnávať 80.000 ľudí po celom svete.