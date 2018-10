Už takmer štyridsať rokov je Bloomberg nepochopiteľnou súčasťou finančného sveta

Zdroj: QZ

Ale trhová sila spoločnosti Bloomberg, spolu s poplatkom 20 000 dolárov ročne, značne znervózňuje jej najväčších klientov. Po prevalení škandálu v roku 2013, že novinári Bloombergu dokázali odchytávať komunikáciou medzi bankármi, sa Goldman Sachs a 13 ďalších finančných inštitúcií rozhodlo vytvoriť alternatívny komunikačný systém menom Symphony. Systém na zasielanie správ za 66 miliónov dolárov, dostatočne bezpečný pre Wall Street. Ale obchodníci, dokonca aj tí z bánk, ktoré investovali do Symphony, sa zdráhajú vzdať sa svojich Bloomberg terminálov.

Bloomberg poskytuje svojim klientom dáta, novinky, obchodné možnosti a zasielanie správ, ale je to murovaná pevnosť, systém určený len na komunikáciu s inými terminálmi Bloomberg. Platforma rozhrania API spoločnosti Symphony je naopak koncipovaná tak, aby sa integrovala s desiatkami existujúcich aplikácií, ktoré používajú banky, a umožňuje im flexibilnejšie komunikovať s inými inštitúciami. "Ak dokážete vytvoriť celý ekosystém, ktorý spája každého jednotlivca, dokážete vytvoriť sieť oveľa väčšiu, než to, čo urobil Bloomberg," uviedol David Gurle, šéf Symphony. "Kľúčom je otvorenosť."





Gurle porovnáva Symphony so sieťou amerických diaľnic. V tejto analógii sú banky mestami a využívajú svoje vlastné autá na cestovanie v sieti, ktorú vytvorila spoločnosť Symphony. Výhodou je, že banky môžu používať svoje vlastné proprietárne systémy a aj tak sa dokážu prepojiť s inými systémami. Prostredníctvom systému Symphony banky nasadzujú chatboty, ktoré sa medzi sebou "rozprávajú" o tom, ako uzavrieť obchody. Tieto roboty na automatizáciu workflow, ktoré neexistovali pri založení spoločnosti Symphony, zrýchľujú prijatie produktu medzi finančnými inštitúciami. A rovnako, ako to funguje so sieťami sociálnych médií, ako sú Facebook a Twitter, čím viac sa pridá ďalších inštitúcií, tým viac budú služby atraktívnejšie pre ostatných, aby sa zaregistrovali.

Symphony má dnes 375 000 individuálnych používateľov v 350 spoločnostiach a 10 000 nových mesačne. Firmy platia 20 USD za používateľa za mesiac, čo je oveľa menej ako 1800 dolárov v prípade Bloombergu. Ako odpoveď, minulý rok Bloomberg predstavil nový produkt, len pre odosielanie správ, za 10 USD mesačne, v snahe spojiť obchodníkov so zamestnancami back-office, ktorí nemali prístup k drahým terminálom. To bol trh, na ktorom sa Symphony darilo.



Bloomberg je samozrejme oveľa viac ako služba pre zasielanie správ a napriek tomu, že sa Symphony spojila s Thomson Reuters, aby poskytla relevantné údaje a novinky (za príplatok), nie je veľmi vidieť, že by sa banky dokázali vzdať prívalu informácií z Bloombergu, a že by agentúre zvonila hrana. Gurle tvrdí, že mu to nevadí. "Nie sme tu, aby sme zlikvidovali Bloomberg, ale aby sme Bloomberg prebudili do meniaceho sa sveta."