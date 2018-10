Firma GreenWay plánuje preinvestovať do elektromobility 34 mil. eur

dnes 15:01 -

Spoločnosť GreenWay plánuje preinvestovať 34 miliónov eur. Investície pôjdu do elektromobility a služieb nabíjania v strednej a východnej Európe. Firma v pondelok podpísala investičnú dohodu v hodnote 17 miliónov eur s Európskou investičnou bankou (EIB). Tá má umožniť naplnenie investičného plánu. Vďaka projektu by sa malo v spomínanom regióne okrem iného nainštalovať nových 850 nabíjacích staníc. Prostriedky by mali smerovať aj do výskumu a vývoja v oblasti elektromobility.

“Sme hrdí na podporu a dôveru EIB. Ich financovanie je základným komponentom nášho 34 miliónového plánu pridať niekoľko sto nabíjacích staníc v regióne, zaviesť špičkové technológie, zlepšiť služby zákazníkom a posilniť našu vedúcu pozíciu na trhu,“ uviedol spoluzakladateľ GreenWay Peter Badík. “Modernizácia energetickej infraštruktúry, či už zvyšovaním kvality plynovej distribučnej siete, alebo zvyšovaním dostupnosti nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá je dôležitá pre posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska a zlepšenie životného prostredia,“ dodal podpredseda EIB Vazil Hudák.

Podľa podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, ekonomická budúcnosť Európy závisí od toho, či budeme lídrom v prelomových riešeniach budúcnosti. „Čistá mobilita je toho neodmysliteľná súčasť. Trh s elektrickými autami bude v nasledujúcich rokoch dynamicky rásť a ruka v ruke s tým porastie aj potreba hustej, spoľahlivej siete nabíjacích staníc. Odhadujeme, že v EÚ ich budeme do roku 2020 potrebovať 800-tisíc,“ konštatoval Šefčovič.

Spoločnosť GreenWay je najväčším poskytovateľom služieb nabíjania pre elektrické vozidlá v regióne strednej a východnej Európy. Prevádzkuje sieť 120 nabíjacích staníc.