Svet potrebuje dva finančné systémy, jeden pre bohatých a druhý pre chudobných

Už v sedemdesiatych rokoch 20. storočia začal Yunus pracovať na banke, ktorá by poskytovala malé úvery podnikateľom, najmä ženám, ktoré by inak nemali prístup k finančným prostriedkom kvôli nedostatku záruk a iných zdrojov. Tento model mikrofinancovania sa odvtedy zopakoval po celom svete.



Grameen Bank v Bangladéši prijíma vklady pomocou ktorých financuje tento segment úverov. Pre Yunusa nie je boj proti chudobe vecou charity. Minulý mesiac 10-ročná americká divízia Grameen oznámila, že poskytla pôžičky za viac ako miliardu USD pre 106 000 žien. V nasledujúcom desaťročí plánuje každoročne poskytnúť úvery vo výške 1 miliardy dolárov a má záujem zvýšiť počet pobočiek dvojnásobok, 42.

Yunus tvrdí, že jeho postoj voči mikroúverom aj po 40 rokoch zostáva rovnaký. Ale upozorňuje na nekalé praktiky, ktoré jeho slovník zneužívajú. Slovo "mikroúver" neraz použili úveroví žraloci pre vlastné obohatenie sa. Avšak mikroúvery stále nie sú v hlavnom prúde záujmu, ako tvrdí, ide stále o aktivity mimovládnych organizácií. Začiatkom tohto roka aj Svetová banka poukázala na to, aký malý pokrok sa dosiahol. Podiel osôb s aktívnymi účtami stagnoval a priepasť vo finančnom začlenení mužov a žien zostala rovnaká. Yunus ale začlenenie odmieta, evokuje mu to, akoby šlo osobitný druh banky pre oslovenie zákazníkov zo samotného dna.







Podľa Yunusa je v dnešnom svete len jeden druh finančnej inštitúcie, čo sú banky pre bohatých. Nemáme banky, aby bohatí mohli požičiavať chudobným. Samotný systém je navrhnutý úplne iným spôsobom, ktorý nepracuje pre chudobu. Nedá sa podľa neho hovoriť o "trvalo udržateľnom financovaní", pretože chudobní ľudia nie sú zahrnutí do tohto finančného systému. Je to systém pre bohatých a ak nemáme finančný systém, ktorý by zahŕňal aj najchudobnejšiu osobu, potom udržateľnosť neexistuje.

Preto vidí spôsob, ako skutočne riešiť problém odmietnutých ľudí z finančného systému, je vytvoriť pre nich nový finančný systém. Banku, ktorá je pre chudobných a nepožičiava peniaze bohatým. A banku pre bohatých, ktorá nepožičiava peniazom chudobným. Jednoduché rozdelenie na boj proti chudobe. "Dnes vlády poskytujú granty chudobným na prežitie. Či už je to bohatá alebo chudobná krajina, každá to robí. Namiesto poskytovania grantov je oveľa lacnejšie, ak by šlo o úver. Peniaze sa vrátia, pokrývajú svoje vlastné náklady a sú udržateľné. Je to trhový systém a teda musí vytvárať príjmy. Aby ste vytvorili príjem, musíte povzbudiť ľudí, aby začali s podnikaním,“ vysvetľuje laureát Nobelovej ceny za mier. "Dajme chudobe vzdelanie je najčastejšie riešenie. Dáme im vzdelanie a potom čo? Trh práce je slabý, v mnohých krajinách je 50 % mladých ľudí nezamestnaných. Musíme ich podporiť v podnikaní,“ hovorí Yunus.





Nie každý podnikanie končí úspechom, to vie aj Yunus, ale o forme sociálneho zabezpečenie počuť nechce. "Ak ich vytvoríte, dávate záruku, že ľudia nemusia pracovať. Od začiatku je to odrádzanie. To vytvára závislosť. Takže hovorím jedno, nerozdávajme peniaze, ale vložme ich do iného fondu, do fondu rizikového kapitálu sociálneho podnikania. Keď mladí ľudia vo svojom podnikaní zlyhajú, tieto peniaze im pomôžu rozbehnúť sa znova, aby necítili strach. Bude to poistný program, ktorý nevytvára závislosť na rozdiel od sociálnej podpory.“

Yunus nie je ani zástancom priameho prevodu peňazí. Ak ide o grant, tvrdí, že nie je žiadna zodpovednosť a peniaze sa dajú ľahko zneužiť. Pôžička je ale spojená so zodpovednosťou, musíte ju vrátiť. Ľudia sú v pohode, ak sú zaručené peniaze, pretože ich dokážu získať opätovne. "Ak zlyháte, príde druhé kolo prevodov hotovosti, tak načo sa snažiť?“

To je dôvod prečo nepodporuje ani základný garantovaný príjem. Systém sociálneho zabezpečenia podľa neho nikdy nedokázal vytvoriť žiadnych podnikateľov. Ide o charitu, ktorá nevytvára aktivitu. Ide o charita pre vytvorenie závislosti. A vytvorenie závislosti je pre spoločnosť vždy negatívnou záležitosťou. "Systémy by mali byť zamerané na to, aby sme vytvárali činnosť. Vytvorenie podnikania skôr ako závislosti. Akceptovanie rizika, to je niečo pre ľudské bytosti.“





Systém mikroúverov je systém závislý na kapitalizme, avšak idealizovaný tak, aby slúži všetkým. Samotná potreba mikroúverov je ale dôkazom zlyhania trhu. Yunus je presvedčený, že zlyhal celý kapitalistický systém, čoho dôkazom je nárast chudoby. "Všetko bohatstvo sa presunulo na vrchol, veľmi zbohatla len hŕstka ľudí. To je aký systém? Systém, ktorý musíme pretvoriť, redizajnovať. Kapitalizmus sa znetvoril, pretože začal s nesprávnym predpokladom. Zneužíva ľudské bytosti a hovorí, že nás vedie vlastný záujem. Myslím, že ide o hrubý omyl. Ľudské bytosti sú poháňané vlastným záujmom a nezištnosťou. Ekonomický systém zabudol na súčasť nezištnosti. Keď ho zahrnieme do podnikania, máte dva druhy podnikania: na zarábanie peňazí a na riešenie problémov. Potom aj ekonomický systém bude iný.“