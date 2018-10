Impotencia či antikoncepcia: Investori veria on-line zdravotníctvu, v stávke je už 660 miliónov dolárov

Zdroj: businessinsider

Foto:getty images

dnes 0:57 -

Budúcnosť zdravotníctva by mohla vyzerať ako dnes škatuľka generickej Viagra vhodená do poštovej schránky. Lekári sa však obávajú toho, čo sa stane, ak spotrebitelia začnú považovať zdravotnú starostlivosť len za sériu jednorazových stretnutí s lekárom, bez pravidelnejšej kontroly ich zdravotného stavu.

Vlna začínajúcich podnikov sľubuje, že dokáže diagnostikovať a liečiť erektilnú dysfunkciu alebo vypadávanie vlasov, zabezpečiť kontrolu pôrodnosti alebo narovnať zuby, a to bez toho, aby ste opustili svoj domov. Tieto sľuby v priebehu ostatného roka dokázali zaujať aj investorov, ponúkli finančné prostriedky vo výške 662 miliónov dolárov, píše Business Insider. To je pekný skok v podstate z nuly v predchádzajúcom roku. Investori sledujú trend, že spotrebitelia budú čoraz viac ochotnejší nakupovať zdravotnú starostlivosť rovnakým spôsobom, ako robia dnes on-line nákupy spotrebného tovaru.



Zdravotnícke odvetvie ako celok sa snaží udržať si konkurencieschopnosť, pretože spoločnosti si uvedomujú, že pacienti už majú skúsenosti tovarom a službami on-line, s nákupmi od Amazonu, či filmovej zábavy od Netflixu. Ich očakávania sa teda menia aj ohľadom návštevy lekára. Amazon si to už všimol, čo potvrdila aj neádvna akvizícia on-line lekární PillPack. Možnosti zdravotnej starostlivosti na vyžiadanie naberajú na popularite."Existujú aj iné spôsoby, ako sa dostať k zákazníkovi, aby jeho dopyt pokryl nový druh zdravotnej starostlivosti alebo ponuka pre spotrebiteľov," povedal Ambar Bhattacharyya, výkonný riaditeľ spoločnosti Maverick Ventures.





Niektorí lekári varujú, že tým, že sa tieto služby väčšinou sústredia na vyriešenie konkrétnej situácie, môžu pacienti prehliadnuť svoje celkový zdravotný stav. Bude starostlivosť, ktorú dostanú povedzme na liečbu impotencie natoľko komplexná, ako by ju navrhol lekár na základe komplexnej primárnej starostlivosti? Asi nie, do úvahy sa bude brať len jeden malý aspekt osoby ako celku.

Argumentom pre zavedenie takýchto služieb väčšinou je, že sa dokáže poskytnúť starostlivosť aj ľuďom, ktorí by ju inak nedostali. Muži vo všeobecnosti menej pravidelne navštevujú svojho lekára ako ženy, sú vo všeobecnosti zameraní len na akútnu potrebu. Takže nájdenie nových spôsobov starostlivosti by pomohlo znížiť rozdiely v správaní sa oboch pohlaví. Spoločnosti ponúkajú pohodlnejší spôsob získavania zdravotnej starostlivosti, ktorý zvyčajne kombinuje virtuálnu návštevu lekára a doručenie receptu na adresu. Nie je potrebné čakať v špecializovanom zariadení, často nie je potrebné ani opustiť svoj domov.





Na niektoré z ponúkaných liečebných postupov sa objavujú generiká, čo zlacňuje liečbu. To zákazníci len privítajú, keď náklady na zdravotnú starostlivosť neustále rastú. Ak by však mala istá časť zdravotníctva fungovať on-line, museli by to podporiť aj právne úpravy. Zatiaľ sa spoločnosti zameriavajú na sféru mimo lekární, napríklad na trh s vyrovnávaním zubov. V USA, kde je kult dokonalého chrupu, zamestnáva spoločnosť SmileDirectClub až 2500 zamestnancov a plánuje do konca roka prijať ďalšiu tisícku. Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť oznámila, že získala nové finančné prostriedky vo výške 380 miliónov dolárov pri ohodnotení firmy na 3,2 miliardy dolárov.







"Už je to čoraz viac v hľadáčiku investorov, " povedal Eric Kim, partner Goodwater Capital, ktorý investoval do spoločností ako je Simple Contacts na predaj kontaktných šošoviek, či firmy EverlyWell s prístrojmi na domáca diagnostiku, napríklad na intoleranciu na určité druhy potravín. Goodwater Capital investuje do tohto odvetvia už od roku 2014, Eric Kim to odôvodňuje tým, že tu neexistuje fyzická zložka - spoločnosti sa dokážu sústrediť na spotrebiteľa takým spôsobom, ako to kamenná ordinácia nedokáže. Tvrdí, že je to vstupná brána do zdravotnej starostlivosti.



Vijay Pande, partnet Andreessen Horowitz, tiež vyhľadáva investície do spotrebiteľskej zdravotnej starostlivosti. Pande investuje do biotechnologických a zdravotníckych firiem a nedávno sa zúčastnil kola financovania v ktorom sa vyzbieralo 300 miliónov dolárov pre startup z oblasti poistenia Medicare Advantage. Tvrdí, že ľudia si čoraz viac zvykajú na nákup zdravotnej starostlivosti, najmä ak majú možnosť vysokého odpočtu z daní. "Ľudia sú veľmi stimulovaní, aby sa starali o vlastnú zdravotnú starostlivosť," povedal Pande.



Zatiaľ sa za lieky, s výnimkou antikoncepcie, ktoré začínajúce podniky ponúkajú, platí v hotovosti a pacienti nemôžu využívať príspevok od svojej zdravotnej poisťovne. To by mohlo obmedziť podnikanie, nie každý je ochotný zaplatiť za lieky z vlastného vrecka. Preto sa na trhu zvyčajne objavujú aj lacnejšie generiká. Avšak určité zdravotné stavy si môžu vyžadovať viac než len on-line rozhovor s lekárom, alebo použitie testovacej súpravy v domácich podmienkach.





Generálny riaditeľ spoločnosti Simple Contacts, Joel Wishkovsky, je priekopníkom vízie on-line screeningu. Tvrdí, že on-line model sa nesnaží nahradiť lekárov, je to len voľba pre spotrebiteľov. Pacienti sa môžu rozhodnúť, či zvolia osobnú návštevu lekára, alebo radšej virtuálnu. Dostanú k dispozícii možnosť, aká tu pred niekoľkými rokmi ešte nebola. "Nemyslím si, že všetci budú chcieť mať kontakt s lekárom on-line, ale je rozumné očakávať, že v nasledujúcom desaťročí tu bude množstvo pacientov, ktorí budú chcieť robiť veci on-line," povedal Wishkovsky pre Business Insider.