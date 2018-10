Ak nebude jasno v otázke brexitu, britské firmy do Vianoc odštartujú rezervné plány

dnes 12:46 -

Veľká väčšina britských firiem smeruje k realizácii svojich rezervných plánov pre brexit pred Vianocami, ak nebude jasnejšie v otázke odchodu krajiny z Európskej únie. Upozornila na to v nedeľu Konfederácia britského priemyslu (CBI), pričom konštatovala, že tieto plány by mohli zahŕňať rušenie pracovných miest, prispôsobenie dodávateľských reťazcov mimo Británie, vytváranie zásob tovarov a presun výroby a služieb do zahraničia.

Varovanie zo strany CBI je založené na výsledkoch jej prieskumu na vzorke 236 malých a stredných firiem, ktorý sa uskutočnil od 19. septembra do 8. októbra. Vyplýva z neho, že 82 percent firiem do decembra začne realizovať rezervné plány, ak proces brexitu nebude jasnejší. Konfederácia britského priemyslu zároveň informovala, že podľa 80 percent firiem brexit už mal negatívny vplyv na ich investičné rozhodnutia.

"Situácia je teraz akútna," uviedla generálna riaditeľka CBI Carolyn Fairbairnová. "Realita, ktorej čelia firmy, predbieha tempo vyjednávaní," vyhlásila. "Ak sa dohoda o odchode neuzavrie do decembra, firmy začnú realizovať svoje rezervné plány," povedala Fairbairnová. "Stratia sa pracovné miesta a dodávateľské reťazce sa presunú," dodala.