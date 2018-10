Talianska vláda schválila návrh rozpočtu napriek zhoršeniu ratingu

dnes 9:46 -

Talianska vláda definitívne schválila návrh rozpočtu porušujúceho pravidlá Európskej únie, a to aj napriek zhoršeniu ratingu krajiny, ale sľúbila, že bude s EÚ viesť konštruktívny dialóg. Premiér Giuseppe Conte uviedol, že rozpočtový plán bol definitívne schválený na mimoriadnom zasadaní vlády v sobotu, ktoré sa uskutočnilo s cieľom reagovať na znepokojenie Európskej únie. Conte povedal, že Taliansko je " k dispozícii pre konštruktívny dialóg " s EÚ v nadchádzajúcich týždňoch. Líder Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio a šéf Ligy Matteo Salvini však naznačili, že existuje málo priestoru pre podstatné zmeny rozpočtu.

Európska komisia Taliansko upozornila, že významné zvýšenie plánovaného deficitu krajiny predstavuje bezprecedentný odklon od rozpočtových pravidiel EÚ. Talianska vláda má na obavy EÚ odpovedať do pondelka do poludnia. Medzinárodná ratingová agentúra Moody's v piatok večer zhoršila taliansky rating na stupeň Baa3 so stabilným výhľadom, čo odôvodnila "podstatným oslabením fiškálnej sily Talianska". Agentúra uviedla, že plány krajiny zvýšia jej rozpočtový deficit na 2,4 percenta hrubého domáceho produktu, čiže na úroveň, ktorá bude trikrát vyššia, ako sľubovala predošlá talianska vláda.

Líder Ligy Matteo Salvini však v sobotu vyhlásil, že ho neznepokojuje zhoršenie ratingu ani kritika. Podľa jeho slov talianska vláda iba robí to, čo je najlepšie pre Talianov. "Vláda bude pokračovať napriek ratingovým agentúram, európskym komisárom a určitému vnútornému nedorozumeniu," povedal Salvini. Ratingové agentúry sa podľa neho v prípade Talianska mýlili v minulosti "a tentoraz opäť zlyhajú". Dodáva, že pripravili dobrý rozpočet.

Taliansko trvá na tom, že zvýšenie výdavkov je nevyhnuté pre podporu ekonomického rastu, ktorý povedie k poklesu dlhov.