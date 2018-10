Rokovania o brexite môžu podľa Barniera pre otázku írskych hraníc skolabovať

dnes 14:01 -

Nezhody v otázke írskych hraníc by mohli viesť ku kolapsu vyjednávaní o brexite. Povedal to v piatok hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier. Pre francúzsku rozhlasovú stanicu Inter uviedol, že dohoda o bezproblémovom pohybe tovarov medzi Írskom a Severným Írskom po brexite je "nevyhnutnou podmienkou" pre úspešný výsledok rozhovorov o vzťahoch EÚ a Británie po jej vystúpení z bloku.

Brusel navrhol, že riešením je ponechanie Severného Írska v colnej únii s EÚ. Británia to však odmieta, pretože by to znamenalo colné kontroly medzi Severným Írskom a zvyškom Veľkej Británie. Londýn namiesto toho navrhuje, aby celá Veľká Británia zostala na obmedzené obdobie v colnej únii. Británia odchádza z EÚ v marci budúceho roku.