Talianska kríza podľa bývalého šéfa Euroskupiny ohrozuje hlavne jeho domácu ekonomiku

Ak by sa kríza Talianska stala veľkou krízou, dopadla by hlavne na jeho domácu ekonomiku, povedal bývalý šéf Euroskupiny, čiže združenia ministrov financií krajín eurozóny, Jeroen Dijsselbloem. "Vzhľadom na spôsob, akým sú talianska ekonomika a talianske banky financované, bude to skôr implózia ako explózia," vyjadril sa Dijsselbloem v piatok pre americkú televíznu spoločnosť CNBC.

"V gréckej kríze bolo veľké riziko, že zamorí zvyšok eurozóny," povedal bývalý šéf Euroskupiny a vysvetlil, že naopak Taliansko "sa vo veľkom rozsahu financuje samo". Vyslovil pritom predpoklad, že zahraničná núdzová pomoc pre Taliansko nepríde a dodal, že pomoc krajine by Európsky mechanizmus pre stabilitu "vyčerpala" za dva roky. "Dva roky by na vyriešenie problému nestačili," konštatoval Dijsselbloem. "Taliansko sa musí zachrániť samo," dodal.

Bruselské inštitúcie vo štvrtok poslali list talianskemu ministrovi financií s upozornením, že návrh rozpočtu pre rok 2019 ukazuje na závažné nedodržanie záväzkov rozpočtovej politiky podľa európskych pravidiel. Problémom v očiach Európskej komisie nie je až tak deficit 2,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), keďže je v skutočnosti pod hranicou 3 percentá, ktorá je podľa EÚ prípustná, konštatuje portál cnbc.com. Viac znepokojujúcim údajom je štrukturálny deficit. Nové talianske plány v oblasti výdavkov naznačujú štrukturálne zhoršenie o 0,8 percenta HDP v roku 2019, pričom Taliansko sa v apríli zaviazalo, že svoj štrukturálny deficit v budúcom roku zlepší o 0,6 percenta HDP.

Časť analytikov znepokojilo to, že talianska vláda príliš optimisticky prognózuje rast ekonomiky a dodatočné výdavky by mohli narušiť redukciu verejného dlhu krajiny.

