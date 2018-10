dnes 9:01 -

Rast čínskeho hospodárstva sa v 3. kvartáli spomalil a dosiahol najmenšie tempo od globálnej finančnej krízy. Môže za to obchodná vojna so Spojenými štátmi, a tiež snaha o zníženie dlhových rizík. Ukázali to oficiálne údaje z Pekingu.

Hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa za tri mesiace do konca júna zvýšil medziročne o 6,5 % po náraste o 6,7 % v predchádzajúcom štvrťroku, zatiaľ čo analytici predpovedali, že stúpne o 6,6 %.

A v medzikvartálnom porovnaní vzrástol HDP Číny v období júl-september o 1,8 %.

Medziročný rast čínskej ekonomiky bol v uplynulom 3. kvartáli 2018 najpomalší od 1. štvrťroku 2009, počas globálnej recesie, keď sa výkon čínskeho hospodárstva zvýšil o 6,1 %.

Za prvých deväť mesiacov roka HDP Číny vzrástol o 6,7 %, čo je viac, ako je "opatrný cieľ" vlády, ktorým je expanzia ekonomiky za celý rok o 6,5 %.

Čínsky štatistický úrad tiež uviedol, že priemyselná produkcia sa v septembri zvýšila o 5,8 %. To je slabší výsledok ako jej nárast o 6 %, ktorý očakávali analytici po tom, ako v auguste stúpla o 6,1 %.

A zároveň, maloobchodný predaj vzrástol o 9,2 % a investície do fixných aktív stúpli o 5,4 %.

Podľa štatistického úradu si tak druhá najväčšia svetová ekonomika udržala "stabilný a progresívny vývoj" za prvých deväť mesiacov roka.

Čína a USA vedú proti sebe obchodnú vojnu. Washington zaviedol na čínsky import clá v celkovej výške 250 miliárd USD (217,30 miliardy eur), a Peking na to zareagoval clami na americké produkty, vrátane sójových bôbov, automobilov a lietadiel, v hodnote 110 miliárd USD.

Napriek tomu bol čínsky export v 3. štvrťroku nečakane silný, keďže firmy sa snažili vybaviť objednávky pred vstupom ciel do platnosti. Ale podľa odborníkov nepriamy vplyv ciel na toky aktív, dôveru trhu a mnohé ďalšie aspekty, je už viditeľný.

Čínska ekonomika v uplynulých desaťročiach silno rástla najmä vďaka priemyselnej výrobe a exportu. Minulý rok sa jej výkon zvýšil o 6,9 %.