Silicon Valley zaplavili saudskoarabské peniaze, do čoho investujú?

Mučenie, atentáty na politických disidentov, financovanie terorizmu, útlak žien a náboženských menšín. Dodržiavanie ľudských práv v Saudskej Arábii patrí medzi najhoršie na svete. Napriek tomu Spojené štáty krajinu považujú za svojho spojenca kvôli stabilnému zásobovaniu ropou, ochotu potlačiť iránske ambície a bojovať proti islamskému štátu.

USA majú úzke vzťahy so Saudskou Arábiou, bola to prvá krajina, ktorú Donald Trump navštívil ako prezident a jeho zať Jared Kushner má za priateľa korunného princa Muhammada bin Salmána, vodcu monarchie krajiny od roku 2017. Vlani Trump v prejave pred arabskými vodcami v saudskom hlavnom meste Rijádue vyhlásil, že nemá záujem vyvíjať tlak na dodržiavanie ľudských práv v krajine. Tento týždeň Trump zopakoval bin Salmánovo vyhlásenie o zmiznutí saudskoarabského novinára a kritika vlády v Rijáde Džamála Chášukdžího. "Práve som hovoril s korunným princom Saudskej Arábie, ktorý úplne poprel akékoľvek vedomosti o tom, čo sa odohralo na ich tureckom konzuláte," napísal Trump na Twitter 16. októbra. "Bol s ministrom zahraničia Mikeom Pompeom počas telefonátu a povedal mi, že už začali s komplexným vyšetrovaním tejto záležitosti a čoskoro dostaneme odpovede na naše otázky."





Aj spoľahliví spojenci sa zrazu obrátili proti tejto krajine.

Republikánska senátorka Lindsey Grahamová tento týždeň povedala, že už nebude môcť obchodovať so Saudskou Arábiou, kým bude pri moci bin Salmán. Bojkot krajiny sa rozšíril na vedúcich pracovníkov, najmä v Silicon Valley. Generálny riaditeľ spoločnosti Uber, Dara Khosrowshahi a ďalší významní predstavitelia spoločností Ford, Google a JPMorgan Chase sa odhlásili z tohtoročného stretnutia Davos v púšti.

Rozšíri sa tento postoj aj na podnikateľov, ktorí majú peniaze zo Saudskej Arábie? Nebude to jednoduché. Vplyv Kráľovstva sa každoročne šíri. Saudské peniaze stoja za mnohými najväčšími začínajúcimi technologickými firmami v USA, vrátane mien ako Lyft, Uber či Magic Leap. Saudská Arábia vypísala šek na 45 miliárd dolárov pre Vision Fund spoločnosti SoftBank, čo najväčší rizikový fond všetkých čias. Vision Fund uskutočnil najmenej 26 investícií vrátane Slack, WeWork, GM Cruise a ďalších značiek. Saudská Arábia sa stala jedným z najväčších podporovateľov Silicon Valley prostredníctvom priamych investícií a podporného rizikového kapitálu.

Kráľovstvo sa netají potrebou diverzifikácie svojho bohatstva pri zmenšovaní zásob ropy. Svoje petrodoláre investujú do západných spoločností. Od roku 2012 pribudlo najmenej tucet investícií ročne. Tieto priame investície posúvajú Saudskú Arábiu na do čela pelotónu globálnych partnerov podporujúcich investičné fondy. Dve investície do fondov SoftBank za 45 miliárd dolárov v posledných troch rokoch okamžite z nej urobili jedného z najväčších svetových finančných hráčov v rizikovom svete.





Peniaze Saudskej Arábie nájdeme vo viacerých fondoch s globálnymi ambíciami. Jedným z najväčších je Saudský Public Investment Fund, ktorý plánuje rast z dnešných približne 100 miliárd USD na 2 bilióny dolárov do roku 2030. Vedľa verejných finančných prostriedkov z amerických fondov sú najdôležitejším súkromným kapitálom na podporu ​​výskumných firiem. Okrem toho sú to ešte peniaze, obrovské množstvo peňazí, ktoré ľudia z kráľovskej rodiny investujú do spoločností prostredníctvom osobných kanálov. Hlavnými saudskými investormi v amerických spoločnostiach v rokoch 2008 - 2017 podľa spoločnosti Quid a Pitchbook sú: Saudi Aramco Energy Ventures, Saudi Public Investment Fund, Riyadh Valley Company, The Kingdom Holding Company, Vision Venture Capital a Saad AlSogair.

Od roku 2008 postupne saudské peniaze prestávajú prúdiť do priemyselných odvetví, ako sú chemické látky a materiály a sú presmerované skôr do technológií, ako sú platformy umelej inteligencie, či platformy zdieľanej dopravy, ako napríklad Lyft a Uber. Štátna ropná spoločnosť Aramco aj naďalej podporuje priemyselné odvetvia, no nové finančné prostriedky, ako napríklad zo Saudského verejného investičného fondu, sú zamerané na technológie.

Mnohé z investícií sa týkajú aj známych operácií. Dokonca aj Tesla v diskusiách spomínala financovanie suverénnym majetkovým fondom zo Saudskej Arábie na masívnu transakciu vo výške 80 miliárd dolárov. Saudské peniaze pomohli aj mnohým startupom zo Silicon Valley.



Uber (zdieľaná preprava) 11 321 miliónov USD -Public Investment Fund

Lyft (zdieľaná preprava) 4 915 miliónov USD - Kingdom Holding

Magic Leap (virtuálna realita) 1 888 miliónov USD - Public Investment Fund

Lucid Motors (výroba automobilov) 1 131 milióna USD – Public Investment Fund

Virgin Galactic *(letecký priemysel) 280 miliónov USD - Public Investment Fund

Desktop Metal (priemyselná výroba) 273 miliónov USD Saudi Aramco Energy Ventures

Beamreach (solárna energia) 239 miliónov dolárov - Riyadh Valley Company

Snap (sociálna sieť) 250 miliónov USD - Prince Alwaleed Bin Talal zo Saudskej Arábie

Siluria Technologies (ropa a plyn) 151 miliónov Saudi Aramco Energy Ventures

Digital Signal (technológie rozpoznávania tváre) 125 miliónov USD - Technology Control Corporation

Rive Technology (ropa a plyn) 85 miliónov USD - Saudi Aramco Energy Ventures

* Richard Branson dočasne pozastavil svoje partnerstvo so Saudskou Arábiou.