Štát predal pozemky pre People center v Strategickom parku Nitra firme blízkej J&T

dnes 13:31 -

Pozemky v Strategickom parku Nitra, na ktorých má vyrásť People center so službami pre celý park, menia majiteľa. Štátna spoločnosť MH Invest, s.r.o. uzatvorila kúpnu zmluvu s bratislavskou firmou Forespo Reality 10 a.s. Za pozemky firma zaplatí 580 413,60 eura bez DPH, za meter štvorcový je to 23,40 eura. Dcérska spoločnosť rezortu hospodárstva MH Invest pred rokom vypísala verejné obstarávanie na prípravu projektovej dokumentácie a inžiniering People Centra. Teraz ho zrušila s odôvodnením, že sa zmenili okolnosti, za ktorých bol tender vyhlásený. V priebehu verejného obstarávania totiž uzatvorila kúpnu zmluvu s firmou Forespo Reality 10 a.s., ktorá má People center postaviť a prevádzkovať. Vybrala ju bez súťaže.



„Spoločnosť MH Invest, s.r.o. sa rozhodla priamo osloviť etablovaných súkromných investorov, ktorí majú bohaté a preukázateľné skúsenosti s realizáciou podobných typov projektov a existoval u nich predpoklad, že dokážu splniť nielen časový harmonogram, ale aj ďalšie stanovené podmienky. Projekt People centrum nie je priestorom na experimenty,“ uviedla v stanovisku pre agentúru SITA spoločnosť MH Invest.

Ako dodala, zmluvu s firmou Forespo Reality 10 a.s. uzatvorili „na základe dôkladnej analýzy predložených ponúk a rokovaní o podmienkach realizácie projektu“. Jediným akcionárom Forespo Reality 10 a.s. je podľa Obchodného registra SR Náš prvý realitný o.p.f. - Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky. Väčšinovým akcionárom Poštovej banky je podľa informácií voľne dostupných z jej webu finančná skupina J&T.

Verejné obstarávanie na prípravu projektovej dokumentácie a inžiniering People Centra vypísal MH Invest v septembri 2017, obálky s ponukami otvárali v októbri 2017. Z piatich predložených cenových ponúk predložila najnižšiu skupina dodávateľov Nitra Invest, s.r.o., Ing. Ladislav Chatrnúch - VISIA Sládkovičova a EXPRO, s.r.o., išlo o sumu 282 000 eur. Nitra Invest je firma, ktorá vytvorila Priemyselný park Nitra – Sever, jej zakladateľom je Ondrej Ščurka st., bývalý predseda miestneho zväzu SDKÚ-DS v Nitre. Oznámenie o zrušení verejného obstarávania bolo zverejnené v septembri 2018. „Rok si lámali hlavu, čo s tým. Smerovalo to k tomu, že by sme mali vyhrať, tak radšej celý tender zrušili a zrazu nám len bolo oznámené, že oni to už vlastne predali – absolútne netransparentným spôsobom – firme Forespo Reality 10 a.s., čo je fond, za ktorým sú ľudia z J&T. Čiže išlo o biznis s J&T, v rámci ktorého im predali pozemky za podmienok, ktoré sú podľa nášho názoru veľmi nevýhodné pre štát,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA konateľ Nitra Invest Ondrej Ščurka ml.

Podľa MH Investu bolo všetko v súlade so zákonom. „Ísť etapovite, cestou samostatných verejných obstarávaní od zabezpečenia projekcie a inžinieringu až po vybudovanie a prevádzkovanie People centra sa ukázalo ako technicky, časovo a finančne nepriechodné,“ argumentuje štátna spoločnosť. Preto sa rozhodla ísť cestou priameho výberu investora, „čo realizáciu projektu urýchli aj zjednoduší“. Dať priestor súkromným investorom bolo podľa nej prirodzeným, komplexným a efektívnym riešením.

Ako povedal Ščurka ml., cena 23,40 eura za meter štvorcový je veľmi podhodnotená, podľa neho sa bežne v tomto území pozemky predávajú za plus - mínus 45 eur za meter štvorcový, v závislosti od konkrétnych okolností. „My sami sme MH Investu ponúkali, že pozemky kúpime za 45 eur za meter štvorcový a taktiež mám vedomosť, že už pred viac ako rokom mali o tieto konkrétne pozemky záujem viaceré spoločnosti s rádovo vyššou cenovou ponukou, než za akú to teraz MH Invest predal,“ podčiarkol Ščurka ml. Spoločnosť MH Invest reagovala, že kúpna cena pozemku bola stanovená dohodou zmluvných strán a vychádzala zo znaleckých posudkov, ktoré boli vypracované v januári 2018. MH Invest tvrdí, že „napriek všetkému rešpektu k spoločnosti Nitra Invest a jej konateľovi Ondrejovi Ščurkovi, ktorý má veľkú zásluhu na vybudovaní priemyselného parku Nitra – Sever", mali niekoľko dôvodov na to, prečo túto firmu neoslovili v súvislosti s realizáciou People centra. Jedným z nich je to, že Nitra Invest zaslal ponuku na odkúpenie pozemkov až 5. októbra 2018, ďalším je fakt, že spoločnosť Nitra Invest otvorila voči MH Invest v uplynulých troch rokoch šesť súdnych sporov, ktoré sa týkajú pozemkov v Strategickom parku Nitra. Išlo o žaloby pre vyvlastnenie pozemkov. Podľa Ščurku je paradoxom, že štát vyvlastnil Nitra Investu viac ako 30 hektárov pôdy, z ktorých časť teraz končí v rukách iných firiem.

Kúpna zmluva s firmou Forespo Reality 10 a.s. bola uzatvorená 26. júna 2018, zverejnili ju 17. septembra. Lívia Kramárová z Forespo Reality 10 a.s. pre agentúru SITA uviedla, že pozemky ešte reálne nekúpili, zatiaľ len podpísali zmluvu. Predpokladané náklady na People center sú sedem miliónov eur. Projekt počíta s potravinami, bankou, lekárňou, kaviarňou, reštauráciou, menším zdravotným strediskom, kapacitne primeraným hotelom nižšej kategórie či umyvárňou áut. Ako dodala Kramárová, momentálne pripravujú dokumentáciu pre územné a stavebné rozhodnutie. Začiatok výstavby je naplánovaný na jar 2019 a ukončenie na jar 2021.