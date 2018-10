SSD investuje do transformovne v Krásne nad Kysucou 5 miliónov eur

dnes 14:01 -

Stredoslovenská distribučná (SSD), a. s., Žilina investuje päť miliónov eur do výstavby novej transformovne v Krásne nad Kysucou, ktorá bude premieňať veľmi vysoké 110.000-voltové napätie na vysoké 22.000-voltové. Podľa hovorcu SSD Miroslava Gejdoša získa vďaka nej región ďalšiu kapacitu na distribúciu elektriny pre nových odberateľov nielen v oblasti priemyslu, ale aj na prevádzku polyfunkčných objektov, či ďalších domov a bytov.

"Okrem toho sa zvýši kvalita dodávky pre existujúcich odberateľov. Doteraz zásobovali celé Kysuce tri transformovne. Dve sú v Kysuckom Novom Meste a jedna v Čadci. Štvrtá ich odľahčí a v prípade potreby, napríklad počas poruchy, aj čiastočne nahradí," vysvetlil vedúci odboru kľúčových projektov SSD Igor Macúš. Doplnil, že nová transformovňa pomôže energetikom tiež pri riešení kalamitných výpadkov elektriny, ku ktorým v tejto oblasti dochádza vplyvom počasia najmä v zimnom období.

V prípade dodržania plánu spustia transformovňu v auguste budúceho roka. "Stavebné práce zabezpečuje dodávateľ a radi by sme ich dokončili skôr, ako udrú silné mrazy. Cez zimu plánujeme montáž technológií vlastnými odbornými pracovníkmi. Rozvodňa bude bez stálej obsluhy, ovládať ju budú na diaľku dispečeri zo žilinskej centrály," skonštatoval Macúš.

Kľúčovým zariadením bude podľa hovorcu SSD transformátor veľmi vysokého napätia na vysoké napätie, ktorý bude schopný pokryť výkon 40 megawattov. "Pre ilustráciu, takáto kapacita dokáže zásobovať elektrickou energiou naraz zhruba 660.000 klasických žiaroviek alebo 57.000 mikrovlniek. Ak by sme chceli uviesť príklad z priemyslu, tak automobilka v Tepličke nad Váhom potrebuje pre svoju výrobu zhruba 30 megawattov," uviedol Gejdoš s tým, že celá rozvodňa aj s okolitým areálom je na pozemku SSD a zaberie 8000 štvorcových metrov.

Výstavba nového objektu veľmi úzko súvisí aj s rekonštrukciou vedenia veľmi vysokého napätia medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcou. "Začala sa na jar tohto roka a mala by skončiť približne o dva mesiace. Jej náklady sa budú pohybovať okolo šiestich miliónov eur. Práve zrekonštruované vedenie zabezpečí, aby do regiónu prúdila dostatočná kapacita elektrickej energie. Keďže sa prenáša na úrovni veľmi vysokého napätia, treba ju transformovať na nižšie napätie, čo bude úloha aj pre transformovňu v Krásne nad Kysucou. Ak spočítame náklady obidvoch projektov, energetici investujú v priebehu dvoch rokov do oblasti zhruba 11 miliónov eur," dodal hovorca SSD.

"Určite to bude mať významný dopad na rozvoj regiónu. Už teraz evidujeme viacero záujemcov o pripojenie priemyselných objektov. Tým pádom porastie aj zamestnanosť a ekonomická sila regiónu," zhodnotil prínos investícií do energetickej infraštruktúry vedúci odboru kľúčových projektov SSD.