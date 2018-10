dnes 13:46 -

Írska prístavná spoločnosť Dublin Port Company začala s výstavbou infraštruktúry pre hraničné kontroly v rámci príprav na brexit.

Spoločnosť pritom úzko spolupracuje s agentúrami, ktoré budú mať na starosti inšpekciu dovozu zo Spojeného kráľovstve po jeho vystúpení z Európskej únie (EÚ).

Írska firma uviedla, že aj napriek neistotám okolo brexitu sa musí pohnúť dopredu, pokiaľ ide o kľúčové infraštruktúrne projekty.

Dublin Port Company zároveň uverejnila údaje za prvých deväť mesiacov roka, z ktorých vyplýva, že objem nákladu vzrástol takmer o 5 % na 28,4 milióna ton, pričom dovoz do Írska stúpol o 6 % a vývoz o 3 %.

Spoločnosť poukázala na to, že 82 % objemu nákladu bolo prepravených buď kamiónmi, alebo kontajnermi.

Čo sa týka cestovného ruchu, podľa údajov Dublin Port počet pasažierov na trajektoch do Dublinu sa zvýšil o 3,3 %.

Eamonn O'Reilly, výkonný riaditeľ spoločnosti Dublin Port Company, v tejto súvislosti informoval, že prístav v hlavnom meste eviduje vytrvalý rast prepravy tovarov. Odhaduje, že za šesť rokov do konca roka 2018 sa jeho objem zvýši o 36 %. Aj to poukazuje na potrebu investícií do infraštruktúry, aby mal prístav dostatočnú kapacitu na budúci rast.

"Po desaťročiach nedostatočných investícií do prístavnej infraštruktúry potrebujeme investovať v nasledujúcich desiatich rokoch 1 miliardu eur. Len v tomto roku investujeme 132 miliónov eur," dodal.