Z Facebooku odchádzajú kľúčoví ľudia, čo sa deje v kuchyni najväčšej sociálnej siete?

Je to možno len prirodzený proces a súčasť metód získavania talentov, ktoré si Facebook už tradične na trhu kupuje kombináciou odkupovania startupov a najímania ich kľúčových tvorcov. Facebook počas celej svojej existencie pohltil určite viac ako 70 spoločností, ktorých kľúčoví ľudia následne pre Facebook tvorili produkty a programové aplikácie. Dá sa povedať, že to je mix akvizície a nájmu konkrétnych odborníkov. Niekedy pre vlastné potreby, inokedy len s cieľom neumožniť konkurencii prístup k určitému produktu a stiahnuť tvorcov takpovediac „z obehu“. Veľmi plasticky to opísal Antonio G, Martinez vo svojej knihe Chaos Monkeys, kde hovorí svoj príbeh startupu, ktorý bol kúpený spolu aj s jeho pracovnou silou Facebookom.

Podobne ako Martinez opisuje vo svojej knihe svoj rozchod s Facebookom však v tomto roku z Facebooku odišlo, alebo oznámilo odchod, väčšie množstvo top manažérov, ktorí boli „rodinou“ okolo zakladateľa Marka Zucekrberga. V apríli 2018 oznámil svoj odchod Jan Koum – zakladateľ služby Whatsapp, ktorú Facebook v roku 2014 kúpil za neuveriteľných 19 miliárd dolárov.







V júni sa s Facebookom po 10 rokoch spolupráce rozlúčil aj Elliot Schrage, ktorý mal na starosti komunikáciu a verejnú politiku.







V júli nasledoval šéf právneho odboru Colin Stretch, ktorý okrem iného zastrešoval celý proces svedectiev a výsluchov M. Zuckerberga pred americkým kongresom a Európskou komisiou.







V auguste odišiel aj Dan Rose, ktorý bol zodpovedný za obchodné partnerstvá Facebooku.







Napokon v septembri prišla najnovšia správa o odchode zakladateľov služby Instagram Kevina Systroma a Mika Kriegera. Ich produkt bol v roku 2012 akvirovaný Facebookom za 1 miliardu dolárov v zmiešanej forme úhrady akciami a hotovosťou. Obaja sa po 6 rokoch rozhodli, že z pozícií v štruktúre Facebooku odídu a budú sa venovať novým aktivitám.

Adam Mosseri (v strede) Kevin Systrom (vpravo), Mike Krieger (vľavo)

Sú tieto odchody zapríčinené únikom súkromných dát z Facebooku? Sú snáď spojené s aférou ovplyvňovania predvolebných kampaní v roku 2016 údajnými hackermi najatými zo strany Ruských tajných služieb? Alebo je to len „polčas rozpadu“, ktorý prirodzene prichádza na každého aj seba lepšie plateného manažéra v korporátnom svete? Môže to byť aj reakcia na pokles trhovej hodnoty akcií Facebooku, ktorá sa z rekordných 627 miliárd dolárov v júli 2018 zrútila na dnešných zhruba 458 miliárd. Niekto musel o tých 169 miliárd predsa prísť a možno sa hľadajú hlavy, ktoré musia padnúť . Ťažko dnes povedať.

Zuckerbergovi sa zjavne podarilo sériou odkupov iných firiem konečne monetizovať jeho sociálnu sieť a v roku 2017 sa celkové tržby Facebooku dostali na úroveň 12,8 miliárd dolárov. Nie sú žiaľ dostupné presné členenia príjmov na jednotlivé produkty ako Whatsapp a Instagram, no odborníci na financie na sociálnych sieťach odhadujú, že výnosy Instagramu v roku 2017 mohli byť až na úrovni 5,3 miliardy USD. To by znamenalo, že je to viac ako 40 % na celkových tržbách Facebooku. Predpoklad pre rok 2018 je dokonca až vo výške 7 miliárd. Mesačný počet používateľov Instagramu už prekračuje 1 miliardu a tendencia je rastúca. Mohli by sme teda povedať, že Systrom a Krieger zanechávajú svoje dieťa vo veľmi dobrom stave. Keď Instagram predávali, mala firma 13 zamestnancov, dnes ich Instagram zamestnáva viac ako 1000 vo viacerých lokalitách sveta. Ako sa v pondelok 12. októbra Systrom vyjadril „nikto svoju prácu neopúšťa preto, že je v nej všetko úžasné“.



Ak sa spätne obzrieme na ich príbeh, tak je skutočne dôkazom, ako rýchlo internetové a technologické firmy rastú. Po krátkych dvoch rokoch od založenia a spustenia jednoduchej aplikácie na zdieľanie fotografií sa obom zakladateľom podarilo ju predať za 1 miliardu. Facebook sa v tej dobe už konfrontoval s limitmi na ďalší rast počtu mesačných užívateľov a zároveň sa aktivity používateľov presťahovali do mobilných zariadení, pre ktoré bolo potrebné rýchlo ponúknuť nejaký produkt. Čas sú peniaze a zrejme aj preto bolo rozumnejšie investovať miliardu do mladej rýchlo rastúcej firmy, než prácne doma niečo z nuly vyvíjať. A Facebook sa vždy chronicky trápil s monetarizáciou svojej používateľskej komunity. Dnes to už je o niečo lepšie, aj vďaka Instagramu, na ktorom sa zrejme čoskoro začnú testovať nové prvky ako priamy predaj produktov, prepojenie profilov na e-shopy, IG televízia a iné komerčné aktivity.

Zakladatelia sa tomu však už budú prizerať len z vonka. Nie je potrebné mať obavy o ich ďalšiu budúcnosť, keďže obaja sa stali multimilionármi a z Instagramových profilov oboch je vidno, že majú svoje zábavky, ktoré ich vyťažia. Forbes odhaduje, že Systrom, pôvodne vlastniaci 40 % akcií Instagramu, má osobný majetok v hodnote okolo 1,3 miliardy. Krieger, ktorý mal podiel 10 %, je dnes hoden približne o polovicu menej ako Systrom.