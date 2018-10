EÚ uvažuje o dlhšom prechodnom období po brexite, uviedol šéf írskej diplomacie

dnes 15:31 -

BRUSEL 17. októbra (SITA, AP) - Európska únia je otvorená tomu, že prechodné obdobie po odchode Veľkej Británie z bloku sa predĺži, aby sa mohlo nájsť trvalé riešenie v otázke írskych hraníc. Povedal to v stredu írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney. Podľa terajších návrhov sa budú na Britániu od brexitu v marci 2019 do decembra 2020 vzťahovať pravidlá Európskej únie, aby sa poskytol čas na vytvorenie nových obchodných vzťahov. Mnohí sa však domnievajú, že to nebude dostatočný čas, a preto EÚ žiada záruku, že na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom sa nezavedú colné kontroly.

Podľa írskeho ministra zahraničia hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier navrhol "dlhšie prechodné obdobie". Predseda Európskej rady Donald Tusk uviedol, že je nutné "kreatívne" myslenie, aby sa vyhlo hraničným kontrolám medzi Írskom a Severným Írskom. Británia odchádza z EÚ 29. marca 2019, ale dohoda sa musí uzavrieť skoro, aby parlamenty mali čas na jej schválenie.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu v nemeckom parlamente pred summitom EÚ uviedla, že stále verí v možnosť uzavretia "dobrej" dohody s Britániou. Kancelárka však zdôraznila, že Nemecko sa pripravuje aj na riziko odchodu Veľkej Británie bez dohody.