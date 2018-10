dnes 9:46 -

Nemecké firmy sú najväčšími zahraničnými platcami daní na Slovensku. Ich podiel, vrátane finančného sektora, predstavuje 17 %. Ukázala to najnovšia analýza spoločnosti BMB Leitner na základe údajov 200 najväčších firiem za minulý rok.

Príjem na priamych daniach, ktoré zaplatili skúmané podniky, predstavoval spolu takmer 2,8 miliardy eur. Firmy so slovenskými majiteľmi na nich mali podiel vo výške 12 %. Nemecko je však najsilnejším zástupcom medzi zahraničnými investormi s najvyšším podielom na odvedených daniach na Slovensku. Nemecké podniky odviedli vlani dane vo výške viac ako 450 miliónov eur. Ak sa k tomu pripočítajú odvody do Sociálnej poisťovne, objem daní a odvodov nemeckých zamestnávateľov vzrástli na viac ako miliardu eur. Do konca roka 2016 preinvestovali nemecké firmy na Slovensku 7,4 miliardy eur a zamestnali 132.000 ľudí. Aktuálne na Slovensku pôsobí viac ako 500 nemeckých firiem.

Za nemeckými firmami skončili české firmy s podielom vo výške 9 %. Investori z Rakúska prispeli vo výške 8 %. "Aj keď tržby 200 najväčších firiem na Slovensku celkovo za minulý rok klesli o 5 %, daň z príjmov zo závislej činnosti týchto firiem narástla o 6 % a odvodové zaťaženie dokonca o 17 %," vyčíslila partnerka v BMB Leitner Renáta Bláhová.

Podľa jej slov je dôležité, aby sa odvodovo-daňové zaťaženie pracovnej sily na Slovensku začalo znižovať. "Týka sa to nízkopríjmových skupín pracovnej sily, ale najmä strednej vrstvy, ak má byť naďalej hnacou silou slovenských podnikov," myslí si Bláhová.