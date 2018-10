Nový návrh štátneho rozpočtu v Taliansku

včera 20:05 -

Index cien výrobcov medziročne v Číne zaznamenal za september nárast o 3,6 %. Minulý rok tento ukazovateľ rástol tempom 4,1 %. Ďalej Čína oznámila výsledky indexu spotrebiteľských cien, ktorý rástol medziročne o 2,5 %, rovnako ako predvídali analytici. Skryté dlhy miestnych samospráv v Číne môžu byť až 40 miliárd juanov, čo je v porovnaní s minuloročným HDP až 60 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 1,25 %, Hang Seng Index + 0,07 %, CSI 300 - 0,81 %.

Talianska vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok a poslala ho Európskej komisie k posúdeniu. Navrhovaný rozpočet so schodkom 2,4 % zahrnuje napríklad zavedenie základného príjmu pre chudobných alebo zníženie veku pre odchod do dôchodku. Vo Veľkej Británii rástla priemerná mzda za obdobie od júna do augusta tempom 2,7 %, čo mierne prekonalo prognózy na úrovni 2,6 %. Británia ďalej vyhlásila výsledky z trhu práce, kde nezamestnanosť dosahovala v auguste hladiny 4 %. Nemecký index hodnotenia súčasnej situácie podľa inštitútu ZEW v októbri zaznamenal pokles na 70,1 bodov zo septembrových 76 bodov. Index cien spotrebiteľov v Taliansku poklesol v septembri o 0,5 %, očakával sa menší pokles a to o 0,4 %. Obchodná bilancia eurozóny v auguste bola 11,7 miliardy eur, čo bolo pod očakávaniami na úrovni 15,1 miliardy eur. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 1,46 %, CAC 40 + 1,53 %, DAX + 1,40 %.

Priemyselná produkcia v USA v septembri rástla o 0,3 %, tempo rastu minulého mesiaca bolo 0,4 %. Miera využitia výrobných faktorov taktiež v USA dosiahla rovnakého výsledku ako tomu bolo minulý mesiac a teda 78,1 %. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA + 2,15 %, S&P500 + 2,15 %, NASDAQ + 2,89 %.