AKTUALIZÁCIA - NR SR: Povinnosť uchovávať zdravotnú dokumentáciu v papierovej podobe by mala odpadnúť

dnes 18:01 -

Správa "NR SR: Povinnosť uchovávať zdravotnú dokumentáciu v papierovej podobe by mala odpadnúť" aktualizovaná v prvom odseku

BRATISLAVA 16. októbra (SITA) - Povinnosť uchovávať zdravotnú dokumentáciu v papierovej podobe by mala v budúcnosti odpadnúť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o zdravotníckom informačnom systéme, ktorý v utorok v parlamente prešiel do druhého čítania. Podľa dôvodovej správy bude stačiť, ak bude zdravotná dokumentácia len v elektronickej podobe.

Navrhovaná právna úprava pamätá aj na situácie, kedy nie je možné viesť čisto elektronickú zdravotnú dokumentáciu a záznamy ukladať do elektronickej zdravotnej knižky. Navrhuje sa v nej aj úprava prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom v elektronickej zdravotnej knižke, zmena spôsobu zapisovania a rozsahu zapisovaných údajov do pacientskeho sumára, zmena v procese vydávania elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka, ako aj vydávanie elektronických preukazov pracovníka v zdravotníctve.

Poslanec z hnutia OĽaNO Alan Suchánek v rozprave uviedol, že prístup k zdravotným záznamom bude mať príliš veľa zdravotníckych pracovníkov, čo by mohlo ohroziť pacientovo súkromie. Podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej však títo ľudia nebudú mať možnosť vidieť celú zdravotnú dokumentáciu, len pacientsky sumár.

Návrh tiež umožní uzatvoriť dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ako aj odstúpenie od uzatvorenej dohody elektronicky.

Zo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa vypustí štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na zdravotné poistenie, ako aj poplatok za túto službu, ktorá sa prechodom na tzv. elektronický predpis stane bezpredmetnou.

Z dôvodu plného napojenia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do informačného systému sa zavedie nový systém úhrady za poskytnutú lekárenskú starostlivosť, a to na základe dispenzačných záznamov.

Súčasťou novely je aj spresnenie ustanovení o viacnásobnom elektronickom recepte. Lekár ho môže napísať pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti a predpísať mu zdravotnícku pomôcku, liek alebo dietetickú potravinu v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní 30 dní. Za odporúčanie odborného lekára sa pri predpise bude považovať aj odporúčanie ošetrujúceho lekára, ktoré bude uvedené v prepúšťacej správe.