Ako pád z roku 1987: Výpredaj na trhu by sa tento týždeň mohol výrazne zhoršiť

Simon Derrick, hlavný menový stratég BNY Mellon sa vyjadril v súvislosti s nedávnymi trhovými prepadmi. "Bez toho, aby sme boli príliš znepokojení, vidíme niekoľko paralel s tým, čo sa stalo pred 30 rokmi z hľadiska toho, čo sa deje s dolárom, čo sa deje s cenami ropy, čo sa deje s výnosmi štátnych dlhopisov. Pripomína to veľmi september / október 1987."

Derrick sa odvolal na volatilný trh, na "Čierny pondelok", ktorý sa začal 19. októbra 1987 v Ázii predtým, ako sa rozšíril do Európy a neskôr do Spojených štátov. Dow Jones klesol o viac ako 500 bodov, o 22 percent, za jediný deň. Aj minulý týždeň sa trhy prepadli, kvôli rastúcemu strachu z vystupňovania obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Vyššie výnosy štátnych pokladničkných poukážok ako aj politické problémy v Taliansku a obavy z nedohody ohľadom Brexitu len pridali negatívny sentiment.

Derrick je presvedčený, že súčasné udalosti sa nevyhrotia tak ako sme to videli v roku v roku 1987, ale táto "súhra rôznych okolností" môže viesť k vážnemu riziku a výraznejšiemu poklesu na trhu.





Jednou z týchto okolností je aj nedohoda v otázke Brexitu, vysvetlil Derrick, pretože rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ naďalej ovplyvňujú hodnotu libry a dôveru investorov. "Z pohľadu tých, ktorí hľadali možnosť pre vyhlásenie druhého referenda, by bola ironicky žiadna dohoda, tým najlepším riešením, ​​pretože pravdepodobnosť, že sa bude hlasovať v parlamente, je neuveriteľne nízka," povedal.





"Pokiaľ ide o libru, chceli by sme ju vidieť vyššie ako počas leta. Nie je toľko stresu, ľudia sa trochu uvoľnili, možno práve preto, že si myslia, že existuje možnosť druhého referenda. Myslím, že možno je to dôvod, prečo sme o trochu pokojnejší."

Aj mnohí ďalší stratégovia zostávajú presvedčení, že globálne trhy sa odrazia späť napriek pokračujúcej volatilite. Amanda Agatiová z PNC Financial, uviedla, že verí, že silné zárobky v treťom štvrťroku by oživili trhy. Aj Jeffrey Saut z holdingovej spoločnosti Raymond James verí, že finančné výsledky firiem by mohli vyvolať trhový obrat. "Ziskové obdobie sa blíži, myslím, že to bude katalyzátor pre akciové trhy, aby sa obchod vrátil až na najvyššie úrovne," povedal.