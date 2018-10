Lepšie zajtrajšky: Vývoj ekonomiky závisí aj od drancovania životného prostredia

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;TASR/AP

Naše meniace sa životné prostredie je prekážkou rastu globálnej ekonomiky. Ak máte o tom nejaké pochybnosti, stačí sa spýtať obyvateľov Florida Panhandle, kde hurikán Michael spôsobil odhadované straty za 4,5 miliardy dolárov. V blízkej budúcnosti hurikány môžu ublížiť maloobchodu a službám, výrobe, cestovnému ruchu, pracovným miestam a cenám nehnuteľností. Ekonomická analýza zistila, že veľké hurikány môžu dokonca znížiť dlhodobý rast v USA a ovplyvniť jej ekonomiku až o dve desaťročia.







Kým zmena klímy je otázkou politických debát v polarizovanej globálnej spoločnosti, tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu nie je politické vyhlásenie: je to odraz novej reality otepľujúceho sa sveta. Jednoducho povedané, porota uznala, že ak chceme pochopiť a analyzovať hospodársky rast, nemôžeme už viac ignorovať biliónové náklady, veľké poľnohospodárske dopady a ohrozovať životy miliardy ľudí. Nemôžeme ignorovať klimatické zmeny.



Pri udeľovaní tohtoročnej Nobelovej ceny švédska Kráľovská akadémia vied vzdala hold veľkému ekonómovi, ale zároveň uznala, že už nemôžeme diskutovať o našej ekonomickej budúcnosti bez toho, aby sme zvážili obrovské náklady na zmenu klímy.



Oznámenie o tohtoročných laureátoch Nobelovej ceny za ekonómiu prišlo len pár hodín po tom, ako Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) vydal osobitnú správu, ktorá zdôrazňuje naliehavosť potrebných krokov. Ukazuje sa, že obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5° C v porovnaní s 2° C by mohlo uchrániť 10 miliónov ľudí pred rizikom nárastu hladiny morí a zvýšiť dostupnosť v časoch nedostatku vody pre 50 % svetovej populácie.

IPCC spustila poplach a Nordhaus nám pomáha zistiť, ako by sme mali reagovať. S cieľom napraviť základné zlyhania trhu uprostred klimatických zmien Nordhaus obhajuje politiky, ako sú emisné povolenky, považuje to za vhodný mechanizmus na zabezpečenie zníženia znečistenia a zároveň sa s nimi dá obchodovať na sekundárnych trhoch.



Ak by neexistovali emisné dane, neboli by žiadne ekonomické nevýhody, ktoré by museli znečisťovatelia znášať a všetci by sme platili vyššie náklady vo forme otepľujúcej sa planéty. Ale keď sa vyzbierajú peniaze na znižovanie skleníkových plynov, kapitál bude prúdiť do vývoja a nasadenia technológií, ktoré zníženie urobia lacnejšie a rýchlejšie.





Profesor Yalskej univerzity a spolulaureát Nobelovej ceny za ekonómiu Američan William Nordhaus

Spolulaureát Nobelovej ceny za ekonómiu Američan Paul Romer

Počas značnej časti svojej kariéry bol Nordhaus osamelým hlasom, ktorý požadoval, aby ekonómovia pochopili dôležitosť zmeny klímy a integrovali ju do svojich modelov. Dnes už každý priemerne inteligentný generálny riaditeľ vie, že musí zahrnúť vplyv klímy ako súčasť budúceho plánovania. Stačí sa spýtať odborníkov v poisťovníctve, možno finančných hráčov, ktorí sú najcitlivejšie nastavení voči budúcim katastrofám.Nordhausov prelomový, ale prirodzene jednoduchý model globálnej ekonomiky priniesol sériu čoraz sofistikovanejších modelov, všetko s argumentáciou jemu vlastnou. Neraz bol kritizovaný za to, že kladie príliš malú váhu budúcim výhodám v porovnaní so súčasnými nákladmi, ale táto kritika pôsobila ako katalyzátor v našom chápaní toho, ako by sa mala táto miera vnímať. Jeho vybalansovanie marginálnych nákladov a prínosov dokonale frustrovalo niektorých ochrancov životného prostredia, ale inšpirovalo ďalších ekonómov, aby sa sústredili na rozhodujúcu úlohu rizika a neistoty.Nie je to náhoda, že Nordhaus získal prestížne ocenenie spolu s Paulom Romerom. Romer bol ocenený za svoju prelomovú prácu, pochopenie úlohy inovácií a technologických zmien, dynamiky, ktorá bude nevyhnutná pre riešenie klimatických zmien. "Raz, keď sa pokúsime znížiť uhlíkové emisie, budeme prekvapení, že to nebude také ťažké, ako sa očakávalo," povedal Romer.Romer aj Nordhaus nás presviedčajú, že inovácie nanastanú samé od seba, a určite nebudú v rozsahu a rýchlosti potrebnej na splnenie výzvy, ktorú podčiarkuje správa IPCC. Trvalé dedičstvo Nordhausovej a Romerovej práce spočíva v tom, ako zlepšiť chápanie politických riešení.

Osobitná správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) je jednoznačnou pripomienkou, že v prípade, ak by sme v tejto otázke zlyhali, čaká nás hrozná budúcnosť. Ale práca čerstvých laureátov Nobelovej ceny by nás mala povzbudiť v tom, že sa nám to podarí. Obaja vedci poukazujú na obrovskú príležitosť, musíme podporiť prosperujúcejšiu nízkoemisnú ekonomiku a zabezpečiť budúcnosť pre naše deti. Bill Nordhaus pre naplnenie tohto cieľa pracuje už štvrťstoročie, nadišiel čas, aby sa pridal aj zvyšok sveta.