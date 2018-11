Strata kontroly nad peniazmi kvôli partnerovi: Finančná nespôsobilosť je forma domáceho násilia

Zdroj: Gender.gov;The Guardian

Foto: getty images

dnes 0:39 -

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. Každý rok sa cez kampane upozorňuje na skutočnosť, že násilie páchané na ženách patrí stále k najrozšírenejším formám porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Výskumy ukazujú, že ročne zažíva na Slovensku 140 až 230 tisíc žien násilie od svojho partnera resp. iného muža. Postihované prípady sú len povestnou „špičkou ľadovca“ a stále nám chýba systém koordinovanej pomoci ženám a iným obetiam domáceho násilia, ako aj systém prevencie.

Často sa cítime úplne bezmocne, keď sme konfrontovaní s tragickými správami o tom, ako sa ženy stali obeťou toho, kto ich kedysi miloval. Takéto príbehy sa často spájajú s požiadavkami na neobmedzené financovanie potrebného zabezpečenia služieb a zásahov.



Počiatočná investícia EÚ vo výške 500 miliónov eur patrí k doposiaľ najväčším záväzkom k odstráneniu násilia páchaného na ženách. Tento štartovací kapitál sa použije na financovanie inovatívnych a transformačných programov. V akčnom pláne EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 sa stanovil ambiciózny cieľ, ktorým je začleniť rodovo zamerané opatrenia do roku 2020 do 85 % všetkých nových iniciatív EÚ.



V Austrálii majú bezpečnostný balíček vo výške 100 miliónov dolárov vyhradený pre boj proti domácemu násiliu. Špecializovaná služba Edvos, ktorá nielen pracuje s obeťami domáceho násilia, ale zastáva aj kľúčovú úlohu vo včasnom identifikovaní obete, keď intervencia môže mať najväčší dopad.

Avšak napriek stále väčším finančným záväzkom zo strany vlád a zlepšeniu prístupu ku kvalitným službám, štatistické údaje nepustia. Počet útokov je neprípustne vysoký.

Niektoré názory hovoria o tom, že kampane na zvyšovanie povedomia a zníženia predsudkov týkajúcich sa domáceho násilia viedli k väčšej miere oznámení, štatistiky len zdanlivo stagnujú. Iní hovoria, že to môže byť výsledok pomalého tempa kultúrnych zmien, a to aj napriek tomu, že kampane v jednotlivých krajinách sú čoraz viac na očiach verejnosti.



Hoci ide o vítané príspevky zo strany vlád, samotné financovanie nemôže stačiť.

Nesmieme sa stotožniť s názorom, že obeť musí mať modré pod okom, alebo modriny po tele ak ide o domáce násilie. Ekonomická demobilizácia je bežná a zákerná forma zneužívania. Môže to znamenať, že obeť je v situácii, kedy sú jej financie kontrolované alebo úplne odobraté zneužívajúcim partnerom. Môže to byť až chorá kontrola alebo dokonca vetovanie základných výdavkov domácností alebo blokovanie akýchkoľvek vedomostí o stave financií, či dohľad nad bankovými účtami, úvermi, transakciami a úsporami. Akýkoľvek prejav je jasným dôkazom, že ide o ekonomickú izoláciu, a teda domáce zneužívanie.

Zatiaľ čo emocionálne zneužívanie narúša psychiku, ekonomické zneužívanie napáda finančnú nezávislosť a dôveru. Napríklad ak partner brániť žene v kariére, ak má byť povýšená. Zvyčajne v takomto domácom násilí nejde o agresivitu ale o emocionálnym vydieranie. Napríklad slovami, že matka má byť vedľa svojho dieťaťa, alebo aké je perfektné, že si môžu dovoliť, že len jeden z rodičov chodí do práce. Alebo, že výplata ženy je tak nízka, že sa jej neoplatí ani nastúpiť do práce, radšej nech zostane doma.





Zatiaľ jediný reprezentatívny výskum v tejto oblasti urobila agentúru Európskej únie pre základné práva (FRA), v roku 2014. V každom treťom prípade domáceho násilia ide aj o ekonomické zneužívanie. Odborníci sa zhodujú v tom, že obeťou takmer nikdy nie je muž. Čo možno vyplýva aj z tradičných rodových rolí: rozhodovanie je stále tradične doménou muža. A to aj v prípade financií.



Ak sa zneužívaná osoba rozhodne, že chce zo vzťahu vystúpiť, dostáva sa bez podpory rodiny alebo priateľov do ťažkej situácie. Nemá kam odísť, nemá žiaden majetok, nemá peniaze, a nemá ani nič nasporené, lebo aj keď mala, už je to dávno v spoločnej kase. Naopak zneužívajúci ochraňuje svoj (často ukrytý) majetok. Všeobecne platí, že zneužívateľ zostáva v spoločne vlastnenej domácnosti a zneužívaná z nej uteká.



Niektoré správy naznačujú, že 16 % žien niečo také zažije počas svojho života. Čoraz šokujúcejšie je, že toto číslo stúpa takmer na 90 % u ľudí, ktorí sú obeťou domáceho, či rodinného násilia.

Tento problém je až príliš bežný, ale nie je neprekonateľný.

Namiesto neustáleho zvyšovania financovania politík, ktoré reagujú na domáce násilie po skutku, ktorí sa udial, dokáže byť zlepšenie finančných schopností žien účinnou prevenciou a pomôže ženám viesť skutočne nezávislý život bez násilia.

Z tohto hľadiska je dôležité rozlišovať medzi finančnou spôsobilosťou a finančnou gramotnosťou. Finančná gramotnosť znamená pochopenie zložitých konceptov, nástrojov alebo investičných stratégií. Finančná schopnosť spočíva skôr v istote vedomosti, kam sa pozrieť, čo hľadať, čo je potrebné na to, aby sa zabránilo ekonomickej zraniteľnosti a kde hľadať odpovede na otázky.

Politickou výzvou je, ako dopomôcť šíreniu informácií v širokom rozsahu, nielen tam, kde je to najviac potrebné. Školské osnovy sú zjavne prvou voľbou. Ale informovanie a vzdelávanie by sa nemali končiť školskou dochádzkou.



Zárobková činnosť je dobrý začiatok. Ide o jeden z najväčších prínosov výrazného nárastu zamestnanosti, ktorý sme zaznamenali v posledných niekoľkých rokoch, spolu s rekordne vysokou mierou účasti žien na trhu práce.

Finančná spôsobilosť nemusí nutne znamenať, že ženy musia byť živiteľom rodiny, alebo niekým, kto významným dielom prispieva do príjmu domácnosti, čo je často nemysliteľné pri výchove malých detí. Či už ide o niečo komplikovanejšie, ako je rodinný trust, alebo samostatne spravovaný fond, alebo niečo tak jednoduché ako bankový účet alebo platobná karta, je nevyhnutné, aby sa ženy dokázali s istotou orientovať pri finančných rozhodnutiach. Aby sa nemohlo stať, že ich nevedomosť v tejto oblasti niekto zneužije na ich kontrolu.

Mnoho austrálskych bánk už poskytuje komplexné usmernenia, ako rozpoznať finančné zneužitie. V prvom mesiaci dvanásťmesačného pilotného programu Commonwealth Bank prijali viac ako 87 000 hovorov, pomoc využilo približne 6 000 ľudí, hlavne mladých žien.



Tak ako sa blíži Medzinárodný deň proti násiliu páchanému na ženách, nemali by sme zabúdať, že to nie je výhradne hrubé násilie. Vzdelávaním musíme posilniť nežné pohlavie a poskytnúť im najlepšiu šancu na život v spoločnosti, bez zneužívania.