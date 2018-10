Brexit bez dohody by podľa Fordu bol katastrofou pre britský priemysel

dnes 11:16 -

Brexit bez dohody by podľa šéfa európskej divízie automobilky Ford Stevena Armstronga bol "peknou katastrofou" pre britský priemysel a mohol by ovplyvniť budúcnosť Fordu vo Veľkej Británii. Armstrong síce stále verí, že sa dosiahne bezcolná hladká dohoda, ale zároveň pre BBC povedal, že brexit bez dohody by "nás donútil rozmýšľať o tom, aká bude naša investičná stratégia vo Veľkej Británii." Informoval o tom portál bbc.com.

Šéf európskej divízie Fordu uviedol, že by nechcel byť svedkom brexitu, ktorý by znamenal, že Veľká Británia sa bude riadiť pravidlami a clami Svetovej obchodnej organizácie. "To by na naše podnikanie uvalilo významné náklady," konštatoval a poznamenal, že každé dodatočné náklady by spôsobili, že Británia by bola menej konkurencieschopná.

Podľa Stevena Armstronga ani dohoda, pre ktorú by bola vzorom zmluva medzi EÚ a Kanadou, by pre Ford nebola vhodná. Hoci podobná dohoda "by umožnila bezcolný obchod, jej súčasťou by aj tak boli hraničné kontroly a narušila by model dodávok v presne požadovanom termíne, ktorý firma využíva v Európe," uviedol.

https://www.bbc.com/news/business-4586077