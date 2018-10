Hodená rukavica Bruselu: Talianski politici sú s rozpočtom nesmierne spokojní

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:11 -

Podpredseda vlády Matteo Salvini, líder pravicovej strany Liga, uviedol, že jeho zákonodarcovia dodržali svoje sľuby voličom pri chválení návrhu rozpočtu - podstatne sa zvyšujú sociálne výdavky a znižuje vek odchodu do dôchodku. "Som nesmierne šťastný, pomaly, ale statočne dodržiavame svoje sľuby. Zrušením predchádzajúceho zákona o dôchodkoch a dávame právo na prácu pre 400 000 Talianov (mladí ľudia, ktorí dokážu obsadia pracovné miesta uvoľnené staršími ľuďmi, ). Pre rok 2019 nezvyšujeme žiadne dane," povedal Salvini na tlačovej konferencii v pondelok večer.

Rozpočet Talianska, ktorý bol predložený Európskej komisii v pondelok, zahŕňa kontroverzné opatrenia, ktoré prisľúbili Liga a Hnutie piatich hviezd, pred voľbami v marci. Výsledok volieb vytvoril koalíciu, ktorá trápi Brusel kvôli euroskeptickej rétorike a plánovanému nárastu výdavkov. Predstavitelia Európskej komisie vyjadrili frustráciu nad rebelským postojom talianskej vlády ohľadom zvyšovania výdavkov, ale koalícia vo veľkej miere nemení nič na svojich plánoch a vrhá rukavicu Bruselu.

"Dodržiavame všetky naše sľuby, s týmto rozpočtom sme veľmi spokojní," zopakoval premiér Giuseppe Conte. "Je to výsledok množstva práce a mnohých stretnutí, ktoré sme transparentne zverejnili. Pracovali sme na projekte, viac než len na rozpočte, pracovali sme na projekte, ktorý krajina potrebuje, ktorú občania potrebujú. Súčasne si udržíme verejné financie v poriadku aj dodržíme naše sľuby."





Vláda sa bude usilovať o rozpočtový deficit vo výške 2,4 % v roku 2019, čo je v súlade s pravidlami Európskej komisie pre rozpočtové schodky, ktoré by nemali presiahnuť 3 % HDP. Ale je to viac, ako predchádzajúcou vládou sľubovaných 1,8 percenta. Zvýšené výdavky tiež porušujú pravidlá EÚ, ktoré hovoria, že zadlžené krajiny ako Taliansko by mali pracovať na vyrovnanom rozpočte. Taliansky rozpočet dostáva ministra hospodárstva Giovanni Tria, ktorý má len mierne slovo v koalícii, do ťažkej situácie, keďže sa snažil o nižšie výdavky.



Rozhodujúce je, že rozpočet sa opiera o niektoré predpoklady, ako je vyšší rast a nižšie výpožičné náklady. Jednou z kľúčových prognóz v rozpočte je, že vysoký pomer dlhu k HDP v Taliansku, ktorý je teraz okolo 130 %, sa do roku 2021 zníži na 126,7 % HDP.