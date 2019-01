Láska k číslam: Prečo je Uber vysnívaným svetom ekonómov

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;YT/ANDICOM;RES;HBS;MS

dnes 0:35 -

"Uber je v mnohých ohľadoch stelesnením ekonomiky, akú by chceli ekonómovia," to sú slová ekonóma a spoluautora Freakonomics Stephena Levitta z roku 2016.

Láska ekonóm a Uberu je vzájomná. Firma zamestnáva viac ako tucet doktorandov z najvýznamnejších programov vo svojom ústredí v San Franciscu. Skupina pôsobí ako interný think tank, zhromažďuje údaje a premieňa ich na informácie, ktoré pomáhajú lobistom a politikom odrážať útoky voči Uberu. Oficiálne je tento tím známy ako "výskum a ekonómia", v rámci firmy im nepovedia inak ako uberómovia. Ich rozsiahlym mandátom je štúdium skúseností spotrebiteľov, testovanie nových prvkov a stimulov, podpora politiky v rámci firmy, či špecializovaný výskum, ktorý je predmetom odborného hodnotenia.





Celý rad firiem si najíma odborníkov na podporu svojho podnikania, ale Uber vyžaduje prestíž. Chce získať informácie od najlepších a najakceptovanejších lídrov v oblasti, citovaných v odbornej literatúre. Poslanie uberómov je jednoduché: dokázať chladne a bez emócií, prečo by aj zvyšok sveta mal milovať Uber rovnako ako ekonómovia.

A tu sa začína aj príbeh jedného muža, menom Jonathan Hall. Jeho otec, Robert, je profesorom ekonómie na Stanforde a vedie výbor pre ekonomický výskum Národného úradu pre ekonomický výskum. Prvá manželka jeho otca, Bronwyn, bola ekonómkou v Berkeley, jeho nevlastná sestra, Anne, je ekonómkou americkej štátnej pokladnice.



Keď mal Hall deväť alebo desať rokov, povedal priateľovi, že svet by bol oveľa jednoduchší, ak by vláda stanovila jasnú cenu za všetko. V piatej triede povedal, že chce byť ekonómom. Študoval na Harvarde a keď sa v roku 2011 oženil, štvrtina svadobných hostí boli ekonómovia.

Väčšina ľudí, ktorí získajú doktorát v ekonómii, si vyberú kariéru na akademickej pôde. Hall strávil niekoľko rokov v Google a potom v ekonomickej poradenskej spoločnosti Analysis Group. Vo februári 2014 prijal v Uber miesto politického ekonóma. Bol prvým interným ekonómom firmy.





Jonathan Hall

Tridsaťštyriročný Hall videl v Uberi šancu robiť to, čo vždy robiť chcel. Vysokokvalitný výskum pre začínajúcu, rýchlo rastúcu odvážnu firmu. Uber narušil trh taxispoločností, odvetvie na ktoré sa ekonómovia často odvolávali ako na príklad vládnej regulácie vedúcej k zlým výsledkom. Uber ponúkol prístup k nebývalým údajom o správaní sa vodičov v reálnom čase. Čerešničkou na torte bolo to, že Uber používal cenotvorbu na základe dopytu. "To je niečo, čo ekonómovia považujú za najlepšiu vec na svete," povedal Hall.

Na jeseň roku 2014 sa Hall stretol s Alanom Kruegerom, známym ekonómom z Princetone, ktorý predsedal Rade ekonomických poradcov Bieleho domu za prezidenta Baracka Obamu a spoločne sa podpísali pod ekonomickú štúdiu "Analýza amerického trhu práce pre vodičov-partnerov Uberu". Dokument priniesol niekoľko zistení, ako napríklad, že väčšina vodičov má ďalšiu prácu na čiastočný alebo plný úväzok, že vodiči vítajú možnosť vytvárania vlastných harmonogramov práce a že väčšina šoférov využíva Uber na doplnenie si príjmov.



Dokument tiež ponúkol prvý pohľad na to, koľko vodiči zarábajú, na základe vlastných údajov. Bolo to rozpätie od 16,20 dolárov za hodinu v Chicago po 30,35 dolára za hodinu v New Yorku. Sú to príjmy ktoré nezohľadňujú náklady na palivo, či údržbu vozidla. 28-stranová štúdia bola široko medializovaná, ale to, že Uber zaplatil Kruegera, malo dopad na dôveryhodnosť a objavili sa pochybnosti v rámci akademickej sféry.

Alan Krueger

"Nemali sme to urobiť," priznal Hall v rozhovore začiatkom tohto roka ale odmietol prezradiť, koľko Uber zaplatil Kruegerovi. "Urobil by to aj zadarmo, keby poznal schopnosti nášho tímu." V novembri 2016 Hall a Krueger zrevidovali výsledky štúdie. Krueger za túto prácu už zaplatené nedostal.

Kruegerova štúdia odštartovala nový prístup v komunikácii medzi firmou a vedcami. Uber nadviazal neplatenú spoluprácu s akademikmi na špičkových amerických univerzitách vrátane MIT, NYU a Yale. Hall začal dostávať desiatky žiadostí týždenne od akademických pracovníkov o prácu s údajmi spoločnosti Uber. Začiatkom tohto roka Richard Thaler, laureát Nobelovej ceny, oslovil spoločnosť Uber ohľadom možnej spolupráce. Uber záujem neprejavil.

Ak by sme sa presunuli v čase do šesťdesiatych rokov 20. storočia, už vidíme známky financovania akademického výskumu zabehnutými firmami. Spoločnosť AT & T čelila mnohým regulačným výzvam, ale cítila, že výskum v týchto politických otázkach bol obmedzený. Začala sponzorovať konferencie pre rozprúdenie debát o regulačných záležitostiach a následne najala aj troch akademických ekonómov, aby vytvorili internú poradnú skupinu. Získali aj niekoľko desiatok doktorandov, ktorých zaplatili lepšie ako väčšina prác a všetci nosili džínsy. "Bolo to ako univerzita bez študentov," povedal John Panzar, ktorý viedol skupinu ekonomickej analýzy.

Hal Varian

Začiatky moderného podnikového ekonomického výskumu sa spájajú s Halom Varianom. Po viac ako desaťročí na kalifornskej univerzite v Berkeley spolupracoval ako konzultant s Google. Pomáhal lepšie zacieliť on-line trh na zákazníka pomocou AdWords, služby vďaka ktorej je dnes Google jednou z najbohatších spoločností na svete. Varian sa neskôr stal jej hlavným ekonómom. Tzv. Varianovo pravidlo hovorí, že bohatí majú dnes to, čo bude mať stredná trieda za desať rokov a chudobných o ďalších desať rokov neskôr.

Netrvalo dlho, a aj zvyšok technologického sveta zachytil trend a la Google. Yahoo sa zameral na ekonomické talenty najprestížnejších univerzít a podobne aj Microsoft a IBM. Akademici, ktorí sa nechali stiahnuť do Silicon Valley, boli odmenení údajmi nepredstaviteľnými pre väčšinu vysokoškolských výskumníkov. Yahoo malo zhruba 500 miliónov mesačných návštevníkov, Google miliardu zacielení cez AdWords a Microsoft milióny zákazníkov a stovky tisíc inzerentov. "Ekonómovia majú zriedkakedy prínos pri navrhovaní produktov a platforiem, dotýkajúcich sa širokej verejnosti. Bolo to tak vzrušujúce, namiesto stoviek akademikov, ktorí by citovali výskumný dokument, dokázala moja práca priamo ovplyvniť hospodárstvo ako celok," hovorí Susan Atheyová, akademička, ktorú si Microsoft vybral za ekonomickú konzultantku.





Susan Atheyová

Rovnako ako Yahoo a Google, aj Uber ponúka prístup k údajom, o ktorých by, tak ako pred 10 rokmi, mohli ekonómovia len snívať. Viac ako 3 milióny vodičov Uberu poskytuje každý deň zhruba 15 miliónov jázd. Výskumníci spoločnosti dokážu modelovať dôležité otázky týkajúce sa odmeňovania vodiča, spokojnosti zákazníkov a mestskej dopravy s malým vylepšením algoritmov spoločnosti.

V roku 2015, keď verejní činitelia odsúdili zvýšenie cien Uberom, Hall napísal krátke vysvetlenie, ako tento krok presunul vodičov na miesta, kde ich zákazníci potrebovali najviac. Podobne sa aj starší výskum dvojice Hall a Krueger, o spokojnosti vodičov, využil v právnej bitke o to, či Uber správne označil svojich pracovníkov za nezávislých dodávateľov. Štúdia poskytla dokonalé body na obhajobu modelu dodávateľa, napríklad, že vodiči privítali, ak si môžu sami sebe šéfovať a nastaviť si svoj vlastný pracovný rozvrh.



Uber nekontroluje to, čo písali alebo publikovali jeho spolupracovníci, ale nespolupracuje s kýmkoľvek. Nie je náhoda, že uberómovia študujú tie najpodivnejšie veci, ktorým spoločnosť čelí. Cieľom je "vybudovať súbor dôkazov a potom vytvoriť globálny politický rámec okolo nich," povedal Amit Singh, šéf globálnej verejnej politiky Uber. Pokiaľ je vo výskume nejaké skreslenie, predsudok, nie je to výsledok, ale skôr položená otázka. "Je celkom jasné, že neposkytnú prístup k údajom ľuďom, ktorí pravdepodobne nájdu veci, ktoré nie sú pre Uber pozitívne," povedal Lawrence Mischel, bývalý prezident Economic Policy Institute. Mischel kritizoval prácu Halla a Kruegera, ktorí podľa neho predložili dáta o vodičoch bez výslovného odpočtu výdavkov. Analýza, ktorú vydal s EPI v máji tohto roka, zistila, že vodiči Uberu dosiahli 11,77 USD za hodinu po zohľadnení výdavkov čo je podstatne menej ako tvrdí Hall a Krueger.

Lawrence Mishel

V júli 2016 prijal Uber Johna Lista, ekonóma Z University of Chicago, ako hlavného ekonóma, ktorý zdieľa túto pozíciu s Hallom. Podobnú ponuku dostal aj od Amazonu, ešte v roku 2010, ale odmietol ju po tom, čo spoločnosť nesúhlasila s publikovaním výsledkov vo vedeckých magazínoch. Travis Kalanick publikovanie zahrnul ako súčasť dohody. List vytvoril malý tím vedcov, ktorí pracovgali na odmeňovaní a cenách a nazval ho Ubernomics. Tím skúma napríklad to, prečo je rozdiel v odmeňovaní mužov a žien a ako by sa mal Uber ospravedlniť posádke, ktorá nadobudla zlú skúsenosť. List tiež tlačil na Uber ale pridal možnosť dávať prepitné do svojej aplikácie, čo Kalanick považoval za skryté zvýšenie cien a bol proti. List argumentoval, že by sa tým zlepšila služba, vodiči by boli šťastnejší a firma by sa vyrovnala konkurencii Lyft, ktorá túto možnosť poskytuje.

Travis Kalanick

Uber prišiel s prepitným 20. júna 2017, na druhý deň Kalanick rezignoval na funkciu generálneho riaditeľa po mesiacoch škandálov. List, podľa ktorého všetci, s ktorými pracoval v spoločnosti Uber na vysokej úrovni, buď spoluprácu ukončili, alebo boli prepustení, zostal vo firme do mája 2018. Dnes je hlavným ekonómom v spoločnosti Lyft.

Uber nemá žiadny patent na výskum v oblasti zdieľanej ekonomiky. Hall - Kruegerov dokument ale má stovky akademických citácií a niekoľko poznámok pod čiarou vo firemnom výskume tretích strán. Krueger poukázal na svoju prácu s Uberom v politickom dokumente na modernizáciu pracovných zákonov.



Minulý rok MIT uverejnil stručný pracovný dokument z pera výskumníkov zo Stanfordu, ktorý tvrdil, že priemerný vodič Uberu alebo Lyftu zarobí len 3,37 dolára za hodinu, čoho sa okamžite chytili médiá s tým, že vodiči Uberu často pracujú za menej ako je minimálna mzda. Neprešiel ani deň a Hall vyvrátil toto tvrdenie na firemnom blogu. Khosrowshahi, už ako CEO Uberu, zdieľa Hallovu analýzu na Twitteri a komentuje: "MIT = matematicky nekompetentné teórie." Ukázalo sa, že zistenia vedcov boli skutočne nesprávne.





Dara Khosrowshahi

Analytici zozbierali údaje o zárobkoch získaných z prieskumu z roku 2017 od približne 1100 vodičoch Uber a Lyft. Niekoľko otázok v prieskume nebolo správne formulovaných. Stanfordskí vedci urobili nesprávne úpravy mesačných miezd, ktoré im vodiči oznámili. O niekoľko dní neskôr Stephen Zoepf, hlavný autor článku, ohlásil, že bude dokument aktualizovať. Poďakoval Hallovi za jeho analýzu a zároveň sa nevyhol jemnej kritike. "Transparentnosť a reprodukovateľnosť sú základom akéhokoľvek akademického úsilia," napísal Zoepf vo vyhlásení, ktoré zdieľa na Twitteri. "Predpoklad o príjmoch som urobil bez chýbajúcich verejných informácií a pri nedostatku nezávislých štúdií, bez vlastných analýz Uberu."Ide o začarovaný kruh. Kvalitné údaje spoločnosti Uber lákajú talentovaných akademických pracovníkov a výskumníkov, ktorí píšu dokumenty, ktoré zvyšujú profil spoločnosti a zvyšujú jej dôveryhodnosť. Tým priťahujú viac akademikov, ktorí píšu viac dokumentov a firma získava viac legitímnosti. Nadchádzajúca globálna doprava predstavuje zložitú otázku. Ďalší politický boj je už za rohom. Ubernomics sú pripravení.