Minulotýždňová korekcia: Skrytá hrozba akciového trhu narastá

Jim Paulsen, hlavný investičný analytik Leuthold Group, sa konkrétne odvoláva na prehriatie v ekonomike. Tlak na prehriatie sa následne prejavil aj na akciovom trhu. Závisí predovšetkým od inflácie cien a rastu miezd – od dvoch opatrení, ktoré sa po dlhšom období spánku opäť prebrali.



Kým táto kombinácia bola v minulosti toxická pre akcie, zdá sa, že investori sa z nej nepoučili. Z tohto dôvodu tlak na prehriate ekonomiky považuje za skrytú hrozbu pre trh, ktorý je teraz pripravený na to, aby začal opäť ničiť.

"Zdieľaný názor, že inflácia a výnosy zostávajú pomerne nízke a nepredstavujú veľkú hrozbu pre akciový trh, je jednoducho nesprávny," napísal Paulsen v poznámke pre klientov. "Vzhľadom na to, že inflácia miezd aj cien nedávno dosiahli nové oživenie, zdá sa, že tlak na prehriatie bude ešte výraznejší."





Paulsen poukazuje na to, prehriate malo dopad na akcie aj v roku 2015 a pokračovalo to až do konca roka 2016. Poznamenáva, že počas tohto obdobia sa miera inflácie spotrebiteľských cien zrýchlila. Paulsen varuje, že trhové podmienky by mohli ešte zhoršiť účinky prehriatia hospodárskych podmienok. Spomína najmä koreláciu medzi cenami akcií a výnosmi dlhopisov. Zvyčajne sa cena jedného aktíva mala obchodovať inverzne k tej druhej. Ak niekto odíde z akciovej pozície, je tu vysoká pravdepodobnosť, že sa zameria na dlhopisy a naopak. Tento historický vzťah však už neplatí. Akcie a dlhopisy za ostatných 20 rokov negatívne korelovali len niekoľko krát a vždy to sprevádzal výpredaj akcií.

Ceny cenných papierov aj dlhopisov vo väčšine času minulého týždňa padali, čo podľa Paulsena nie je náhoda. Pri zápornej korelácii medzi akciami a dlhopismi, investori neboli schopní opustiť akcie a presunúť sa do bezpečnejších dlhopisov, kvôli dlhodobejším technikám ​​zaistenia. Pokiaľ ide o budúcnosť, Paulsen investorom odporúča, aby pozorne sledovali dva ekonomické ukazovatele, ktoré vypovedajú o prehrievaní ekonomiky: infláciu cien a rast miezd. Pokiaľ bude tento tandem rýchlo rásť, trhy sa ocitnú vo veľmi zraniteľnej pozícii.