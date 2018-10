Pohodlne ale s rizikami: Dávate prednosť technológiám, alebo sa radšej držíte hotovosti?

Zdroj: lovemoney

Po ruke máme dnes niekoľko pohodlnejších alternatív, internetbanking, platba kartou, bezkontaktné platby, či platby mobilom. Prechod na úplne bezhotovostnú spoločnosť má zjavne svoje výhody, ale vytvoria sa tým aj obrovské problémy pre určitú časť obyvateľstva.

Bezkontaktné platby sú v Európe čoraz obľúbenejšie. Na Slovensku je podiel týchto platieb až 83 percent, čím sa radíme na popredné priečky rebríčka. Aktuálna štatistika hovorí o náraste obľúbenosti bezkontaktných platieb v európskych krajinách, keď tento spôsob platenia v prvom polroku tohto roka vykázal medziročný nárast o 97 percent. Mnoho európskych krajín je na čele prechodu k úplne bezhotovostnej ekonomike, čo je zrejmé aj z odklonu obyvateľov od hotovosti a rýchleho nástupu využívania bezkontaktných platieb. Mastercard chce dosiahnuť, aby bezkontaktné platby boli do roku 2020 schopné akceptovať všetky platobné terminály na predajných miestach v európskych krajinách.







Ďalším trendom je konsolidácia všetkých typov platobných kariet do jednej aplikácie. "A to bez ohľadu na vydavateľa, platobnú schému alebo vernostný systém. Z mobilnej aplikácie sa stane mobilná peňaženka s možnosťou využiť všetky dostupné karty a platobné systémy,“ tvrdí Peter Géc, člen Výkonného výboru Združenia pre bankové karty a senior partner poradenskej spoločnosti Infinity Consulting. Ide o presun plastovej karty do virtuálnej podoby bez potreby nosenia peňaženky. "V reálnom čase je taktiež možné zmeniť akýkoľvek parameter platieb, či nastavených limitov, a to bez návštevy banky alebo komunikácie so zákazníckym centrom,“ objasňuje pridanú hodnotu Peter Géc.





Ak tieto nastúpené trendy nestačia na to, aby vás presvedčili, že hotovosť už je zastaraná, môžeme skúsiť príklad z iného súdka. Výskum publikovaný na stránkach money.co.uk a Londýnskej metropolitnej univerzity nedávno ukázal presne to, čo sa skrýva na povrchu mincí a bankoviek, ktoré niektorí ešte stále s obľubou denne používajú. Na britských minciach bolo nájdených 19 rôznych baktérií, vrátane dvoch život ohrozujúcich baktérií odolných voči antibiotikám: staphylococcus aureus (MRSA) a enterococcus faecium (VRE). Okrem nich to boli aj život ohrozujúce baktérie listeria. Navyše ani plastové bankovky neboli oveľa čistejšie ako papierové. Samozrejme, že zlatého stafylokoka nemajú všetci tí, ktorí denne prichádzajú do styku s peniazmi, ale pre tých, ktorí sa až chorobne zaoberajú svojim zdravotným stavom, je to dostatočný argument pre upustenie od hotovosti. A možno si len stačí častejšie umývať ruky.







Ale aj elektronické platby zanechávajú po sebe stopy, hoci nejde o baktérie. V bezhotovostnej spoločnosti by všetky platby mali elektronickú stopu. Znamenalo by to, že by bolo ťažšie vyhýbať sa plateniu daní, ťažšie by sa obchodovalo s nelegálnym tovarom, ukrýval zisk. Zároveň jednoduchšie by asi prebiehala reklamácia spotrebiteľa u obchodníka, aj bez „bločku“ by bolo jasné, kedy reklamovaný tovar kupoval a u koho. Bezhotovostná platba však nie je nevyhnutne výhodnejšia pre všetkých.

Problémom číslo jeden už nie je slabá dôvera v elektronické platby, a teda skutočnosť, že by štát videl presne na čo konkrétny občan míňa. Najväčšou výzvou súčasnosti je aj podľa svetovo uznávaného futurológa to, ako zvýšiť digitálnu gramotnosť ľudí. "Treba vzbudiť ich záujem a zvedavosť o umelú inteligenciu a robotiku a docieliť, aby lepšie porozumeli moderným technológiám,“ povedal Rohit Talwar na odbornej konferencii Banking summit 2018 – The digital future is now, ktorú pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku organizovala Slovenská banková asociácia. Inými slovami, je tu stále veľká množina ľudí, ktorí by boli ťažko postihnutí presunom smerom k bezhotovostnej spoločnosti. Štúdie tvrdia, že práve najchudobnejšia časť spoločnosti je najviac závislá na hotovosti. Britský prieskum ukázal, že viac ako tri štvrtiny tamojších spotrebiteľov z dvoch najnižších príjmových skupín domácností sa spoliehajú na hotovosť najviac a pri nich je najmenšia pravdepodobnosť, že by použili platbu kartou. Rovnako sú ohrozené aj staršie generácie, pričom štyria z piatich dôchodcov využívajú hotovosť najmenej dva až trikrát týždenne.





Možno sme ešte ďaleko od bezhotovostnej spoločnosti, rozhodne je pre nás vzdialenejšia, než pre niektoré škandinávske krajiny, ale tak, ako sa postupne čoraz viac ľudí uchyľuje k platbe kartou, či iným alternatívam, prináša to so sebou aj niekoľko rizík. Banky budú podporovať znižovanie svojich nákladov uzatváraním kamenných pobočiek a zoštíhlením svojej bankomatovej siete. Tým priamo ohrozujú ľudí, ktorí sa stále spoliehajú na hotovosť. Je zrejmé, že akýkoľvek bankový zachovať prístup k hotovosti v zraniteľných komunitách zlyhá a bude musieť byť táto otázka riešená regulačným orgánom. Aby žiaden spotrebiteľ nebol ohrozený finančným vylúčením. Vláda musí poskytnúť regulátorom platobných systémov dodatočné právomoci na účinnú ochranu prístupu k hotovosti.

Bezhotovostný svet nie je strašiakom len pre tých, ktorí naň nie sú pripravení a hotovosť využívajú na dennej báze. Až 54 % opýtaných uviedlo, že sa obávajú zvýšeného rozsahu podvodov s platobnými kartami. Po nedávnych problémoch v oblasti informačných technológií u niektorých veľkých bánk 46 % respondentov uviedlo, že sa obávajú spoľahlivosti elektronických platobných systémov. Pritom banky nie sú jediné v hľadáčiku zločincov. Často je výhradne na každom z nás, koľko a akých údajov o sebe poskytne potenciálnym útočníkom, napríklad cez sociálne siete. "Za zásadné, čo sa týka bezpečnosti považujem to, aby bezpečnosť v rámci banky mali na zodpovednosť skúsení odborníci, za ktorými budú stáť dôveryhodné technológie. Banka sa môže na útok pripraviť podľa neho jedine tak, že si útok nasimuluje, pripraví sa tak mentálne aj fakticky,“ uviedol Jiří Vaněk zo spoločnosti Unicorn na konferencii Banking summit 2018.







Existuje dokonca aj istá obava, že by bezhotovostné platby mohli ohroziť našu schopnosť vytvárať si domáci rozpočet. Na jednej strane je to pohodlie, ktoré bezkontaktná revolúcia ponúka, na strane druhej je dostatok dôkazov, ktoré naznačujú, že existuje aj nebezpečný rozkol medzi elektronickými platobnými metódami a výdavkami, ktorá robíme v hotovosti. Štúdie uvádzajú, že 17 % bezkontaktných používateľov pripúšťa, že strácajú prehľad o výdavkoch a 13 % tvrdí, že majú obavy, že ich bezhotovostné platby povzbudzujú, aby míňali viac, než by mali.

Všetko má svoje za aj proti. V prípade bezhotovostnej spoločnosti to platí rovnako. A hoci sme ešte ďaleko od úplne bezhotovostnej spoločnosti, možno už nadišiel čas, aby sme zvážili, či chceme byť jej súčasťou, alebo nie. Dnes ešte takúto možnosť máme.