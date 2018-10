Životná šanca: Reakcia na paniku na akciovom trhu aj historicky najhorší mesiac

Zdroj: marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 9:31 -

Futures na zlato v septembri klesli o 0,9 % a ziskový mesiac sa im nepodarilo zaznamenať od marca. Od začiatku roka do konca septembra tak cena zlata klesla o viac ako desatinu a pohybuje sa okolo psychologicky zaujímavé hladiny 1 200 dolárov za trójsku uncu. V prvej dekáde októbra bola dokonca mierne pod ňou, ale v posledných dňoch v reakcii na paniku na akciovom trhu vystúpila nad ňu.







Nižšia cena prispela k tomu, že centrálne banky zintenzívnili nákupy kovu, a dobrou správou pre trh so zlatom môže byť aj konsolidácia v sektore produkcie kovu. "Verím, že zlato dosiahlo svoje dno, prípadne je jeho cena blízko minima," hovorí Jeff Wright zo spoločnosti GoldMining a upozorňuje na niekoľko faktorov, ktoré vedú investorov a centrálne banky k nákupom kovu. "Otázky týkajúce sa obchodnej vojny medzi USA a Čínou a Brexit určite podporili dopyt po zlate ako bezpečnom prístave. Predbežná dohoda medzi USA, Kanadou a Mexikom, ktorá bola nedávno oznámená, by mala zmierniť posilňovanie amerického dolára, čo by tiež mohlo znížiť tlak na cenu zlata," dopĺňa Wright.

Podľa údajov Svetovej rady pre zlato (WGC) vzrástli zlaté rezervy centrálnych bánk v prvom polroku o 193,3 metrickej tony, čo bolo o 8 % viac ako rok predtým (178,6 tony). Išlo o najväčší nárast rezerv od prvej polovice roka 2015. Poľská centrálna banka navýšila v júli rezervy o 1,9 tony a v auguste o ďalších 7,5 tony. Nejde síce o veľké objemy, ale centrálne banky v strednej Európe za normálnych okolností zlato skôr predávajú, upozorňuje finančná skupina Macquarie. Ide mimochodom o prvý čistý nákup zo strany poľskej banky za dvadsať rokov.

Podľa Natalie Dempsterovej z WGC tieto pohyby ukazujú na kombináciu faktorov, medzi ktoré patrí aj politická motivácia niektorých krajín zbavovať sa dolára. Meniace sa podmienky v medzinárodnom obchode sú cítiť aj na trhu so zlatom.





Konsolidácia v sektore ťažby drahých kovov by tiež mohla naznačovať, že cena zlata je blízko dna. Plánovaná fúzia spoločností Randgold Resources a Barrick Gold, ktorou by vznikol gigant s trhovou kapitalizáciou okolo 18 miliárd USD, je dobrým znamením. "Konsolidácia na podobnej úrovni bola v minulosti znamením, že sa blížime ku dnu," pripomína Frank Holmes zo spoločnosti US Global Investors. Ide podľa neho o signál pre celé odvetvie. "Akcie firiem ťažiacich zlato sú v porovnaní s indexom S & P 500 najlacnejšie za viac ako 20 rokov. Pre investorov to môže byť životná investičná príležitosť," dodáva.



Spomínaná fúzia pritom môže byť len začiatkom. "Spojenie týchto dvoch priemyselných titanov signalizuje novú vlnu fúzií a akvizícií v odvetví," hovorí Trey Reik zo spoločnosti Sprott Asset Management. "Producentov je príliš veľa, konsolidácia mala prísť už dávno."

Nie všetci analytici veria, že cena zlata porastie. Rob Haworth, analytik U.S. Bank, je skôr opatrný a až do konca roka neočakáva rast ceny zlata. Dolár podľa neho bude posilňovať, pretože Fed pokračuje vo sprísňovanie menovej politiky a ekonomický rast je stále solídny. Keď k tomu pridáme fakt, že október je pre cenu zlata z historického hľadiska najhorší mesiac, hrá to v prospech pesimistov. Podľa údajov Dow Jones dosiahol priemerný pokles ceny zlata v októbri od roku 1990 až 1,29 %.

Trey Reik, senior portfólio manažér Sprott Asset Management to ale vidí inak. Rastový trend na trhu s dolárom môže byť pri konci, čo je pre zlato nádej. "Fed čoskoro obmedzí dávnejšie oznámené tempo redukcie svojej bilancie, čo zastaví rast hodnoty dolára a bude to mať pozitívny vplyv aj na cenu zlata. Vzhľadom k množstvu neznámych, ktoré sú na globálnych trhoch v hre, by ma neprekvapilo, keby zlato v nasledujúcich kvartáloch atakovalo posledné maximum okolo 1 350 USD za uncu," myslí si Reik.