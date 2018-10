Globálny rast spôsobil výpredaj na trhoch

Zdroj: CNBC;marketwatch

Foto: SITA/AP;YT/bloomberg

dnes 11:03 -

Akciový trh USA utrpel najväčšiu stratu za osem mesiacov, index S&P 500 si odpísal 3,3 %, priemyselný index Dow Jones oslabil o 3,1 %, technologický Nasdaq klesol o 4,1 % a index menších firiem Russell 2000 si pohoršil 2,9 %. Po prudkom poklese na Wall Street pokračoval prepad akciových trhov aj v Ázii. Hlavný tokijský index Nikkei 225 vo štvrtok klesol o 3,89 percenta na 22 590,86 bodu a čínsky index Shanghai Composite oslabil o 5,2 percenta na najnižšiu úroveň od novembra 2014.



Aj európske akcie boli vo štvrtok ráno výrazne nižšie, smerom dolu ich potiahli tie americké. Celoeurópsky index Euro Stoxx 600 klesol v prvých obchodoch o 1,3 percenta. Benchmark dosiahol svoju najnižšiu úroveň za viac ako 20 mesiacov. Všetky odvetvia sa dostali do červeného pásma, vrátane finančných služieb a technológií.

Po celom svete sa akciové trhy prepadli v dôsledku rastúcich obáv z globálneho ekonomického rastu a rastúcich úrokových sadzieb. Medzinárodný menový fond na začiatku tohto týždňa varoval, že obchodné napätie medzi USA a Čínou, by mohlo viesť k "náhlemu zhoršeniu sentimentu rizík, čo by spôsobilo rozsiahlu korekciu globálnych kapitálových trhov a prudké sprísnenie globálnych finančných podmienok." Medzitým sa výnosy americkej štátnej pokladnice tento týždeň vyšplhali na viacročné maximá, hoci neskôr pozície korigovali. Výsledkom bolo, že väčšina európskych akcií klesla. Náborová agentúra Hays si odpísala viac ako 10 percent, keď spoločnosť varovala, že menové pohyby by sa mohli odraziť v jej fiškálnom roku 2019.





WH Smith tiež klesol o 7 % po tom, čo oznámil nové plány na reštrukturalizáciu obchodov, a britský správca fondu Jupiter klesol o viac ako 5 % po tom, čo oznámil, že jeho spravované aktíva boli postihnuté čistým odlivom vo výške 800 miliónov libier, informovala agentúra Reuters.

Na druhej strane Dialog Semiconductor vzrástol takmer o 29 % po tom, čo oznámil nové transakcie za 600 miliónov dolárov s Apple.

V Európe je v centre pozornosti do značnej miery Brexit, keď hlavný vyjednávač Európskej únie v tejto otázke, Michel Barnier, zaujal optimistický tón, pokiaľ ide o dohodu o prípadnom vystúpení Spojeného kráľovstva z únie. Povedal, že dohoda sa dá dosiahnuť už na budúci týždeň. Barnier však zdôraznil, že Spojené kráľovstvo zostávajúce v colnej únii by bolo najlepším možným riešením, aby sa zabránilo hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Euro aj britská libra sa v stredu posunuli voči doláru na základe komentárov Barniera a vo štvrtok ráno dosiahli rast o 0,4 percenta resp. o 0,27 percenta.





"Investori si vyberajú zisky a likvidujú pozície, zatiaľ čo chvíľu váhajú, kam sa presunúť. Načasovanie predaja len niekoľko dní predtým, ako sa v USA piatok neoficiálne začína výsledková sezóna, je viac ako len náhoda," povedal Jasper Lawler z London Capital Group. "Zatiaľ čo sa očakávajú výpadky z príjmov, rastú obavy z toho, aké budú v budúcnosti firmy dosahovať výsledky. Trhové trendy ovplyvňujú vyššie úrokové sadzby, vyššie ceny energií, sila dolára aj clá, to všetko znepokojuje investorov, ktorí si vytvárajú opatrný obraz."



Trhoví hráči sa upli na nové výroky prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu sa však v stredu vyjadril, že americký Federálny rezervný systém (Fed) "robí chybu" svojou kampaňou zvyšovania úrokov. "Myslím si, že Fed sa zbláznil," vyhlásil. Trump tiež komentoval pohyby na trhoch a nazval ich "korekciou, ktorú dlho čakáme." Centrálna banka zvýšila úrokové sadzby trikrát v tomto roku a očakáva sa, že sa ešte raz k tomu pristúpi pred koncom roka.

Jacob Frenkel

Politika Fedu ohľadom normalizácie úrokových sadzieb je správna, pretože americká ekonomika sa uzdravila na všetkých frontoch, myslí si predseda J.P. Morgan Chase International. V Spojených štátoch inflácia dosiahla cieľ Fedu, hospodársky rast sa obnovil, pracovné trhy sú na tom veľmi dobre a nezamestnanosť je nízka, povedal Jacob Frenkel na výročnej schôdzi MMF a Svetovej banky v indonézskom Bali pre CNBC. "To je čas normalizovať, Fed to oznámil vopred, nie sú to žiadne prekvapenia, Fed to robí to správne." Frenkel povedal, že nie je úlohou prezidenta USA robiť takéto vyhlásenia. "Zo strany prezidenta to nie je dobrý nápad púšťať sa do podrobností, pretože Fed je profesionálny subjekt, ktorý má údaje, robí analýzy, má reputáciu a slúžia Spojeným štátom a svetovému hospodárstvu," dodal Frenkel.

Frenkel povedal, že si nemyslí, že súčasné výpredaje majú niečo spoločné s rastúcimi úrokovými sadzbami. Namiesto toho poukázal na "obchodné šarvátky" medzi USA a Čínou, ktoré, ako povedal, sa odrazili na všetkých ostatných trhoch. "Čína a Spojené štáty majú protichodné názory. My sme pasažieri v lietadle kde sa bijú dvaja kopiloti. Ako by ste sa asi cítili? Upevníte si bezpečnostný pás, budete nervózni a to je pre každého veľmi zlé." Frenkel ale očakáva kompromis medzi Pekingom a Washingtonom. Problémom však je, aké škody táto tenzia napácha.

Najhoršia vec pre investorov je stiahnuť sa teraz z trhu, stále priestor na rast. Odporúča to Axel Weber z UBS, podľa ktorého sa nálada investorov prelína z jedného extrému do druhého. "Keď som bol v Davose, nálada na trhu bola príliš optimistická, keď sa pozerám na trhy dnes, ľudia sú príliš pesimistickí." Bývalý centrálny bankár uviedol, že globálnu ekonomiku pravdepodobne ešte čaká roka alebo dva rastu a že predaj portfólia a siahnutie po hotovosti by bol zlý nápad.





"Najhoršie, čo môžete urobiť práve teraz, je stiahnuť sa z trhov. Mali by ste diverzifikovať svoje investície, pretože niektoré segmenty trhu, ako sú rozvíjajúce sa trhy, majú silnejšie korekcie ako ostatné," povedal.

Weber poznamenal, že riziko obchodnej vojny je reálne, a že investori by mali uznať, že rétorika z Washingtonu a Pekingu by mala pravdepodobne krátkodobý vplyv. "Myslím si, že investori sú vystrašení, že je to nadmerná reakcia na politický šum, ktorý je vždy krátkodobý," povedal.