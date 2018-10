Británia ešte pred brexitom očakáva stratu 5 tis. miest vo finančnom sektore

dnes 16:31 -

Britská vláda očakáva, že tisíce pracovných miest zo sektora finančných služieb sa presunú do Európskej únie ešte pred brexitom. John Glen, člen vlády zodpovedný sa sektor finančných služieb, ktorý je známy ako City, povedal, že pokiaľ ide o presun pracovných miest, situácia je zatiaľ stabilná. Súhlasí však s odhadom Bank of England, že do marca sa do krajín kontinentálnej Európy presunie 5 tisíc pracovných pozícií. Informoval o tom portál bbc. com.

V súvislosti s možnosťou brexitu bez dohody Glen uviedol: "Nemám krištáľovú guľu ... Straty pracovných miest budú podmienené povahou tejto nedohody." Glen však očakáva, že Británia a Európska únia dosiahnu dohodu o prechodnom období po marci budúceho roka, aby sa vyhli neriadenému brexitu.

https://www.bbc.com/news/business-45811006