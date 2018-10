Rozdávanie peňazí chudobným je dobrý nápad, ale dať hotovosť podnikateľom je ešte lepší

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;TASR/AP;youwin

Nigérijská vláda zvolila radikálne opatrenie, ktoré sa zdá byť inšpirované televíznou reality show. Vytvorila YouWin, najväčšiu súťaž v oblasti biznisplánov, akú svet vôbec videl. Súťažiaci musia byť mladší ako 40 rokov, pričom porota rozhodne o tom, koho obchodné plány sú tie naj, aby podporili tvorbu nových pracovných miest. Od roku 2012 do roku 2015 nigérijská vláda rozdala 100 miliónov dolárov pre viac ako 3 000 podnikateľov. "Keď som sa zmieňoval o tom, že v Nigérii usporiadame súťaž s obchodnými plánmi, tak sa ľudia väčšinou pousmiali," povedal Michael Wong, ekonóm zo Svetovej banky, ktorý pomohol navrhnúť súťaž YouWin.

Nápad nebol podobný žiadnemu doterajšiemu vládnemu programu. Bol však neuveriteľne úspešný, v skutočnosti až natoľko, že sa myšlienka postupne rozšírila po celej Afrike a pomáha zmeniť spôsob, akým ekonómovia uvažujú o zmiernení chudoby.

Myšlienka dávať chudobným ľuďom peniaze, bez akýchkoľvek požiadaviek, sa stala čoraz viac populárnou v posledných niekoľkých desaťročiach. Namiesto toho, aby sa ponúklo vzdelanie, odborná príprava alebo strava, množstvo dôkazov poukazuje na to, že jednoducho stačí rozdať peniaze a nechať na ľuďoch rozhodnutie, čo s nimi urobia. Takýto krok je zvyčajne účinnejšou možnosťou na zmiernenie chudoby. Experimenty zistili, že ľudia tieto peniaze nemínu na zbytočnosti, ale ich použijú takmer výlučne na potraviny, zdravie a vzdelanie.





Tieto dôkazy podporili argumenty pre zavedenie základného garantovaného príjmu financovaného daňovými poplatníkmi. Šlo by o istú sumu, ktorá by zabezpečila, že každý človek si dokáže kúpiť svoje základné potreby. Rozdávať ľuďom hotovosť nie je všeliek na všetky globálne problémy, ale na rozdiel od mnohých zložitejších programov, je to jednoznačne efektívne.



Výskum ale naznačuje, že by mohol existovať ešte lepší spôsob, ako rozdávanie hotovosti ľuďom na to odkázaným. Namiesto toho, aby vlády a filantropi dali peniaze komukoľvek, môžu ich poskytnúť podnikateľom, ktorí majú nápady na vytvorenie alebo rozširovanie firiem, ale nemajú prístup k financovaniu. Keď sa ich podnikanie vydarí, vytvoria pracovné miesta, ktoré umožnia aby sa ľudia postarali sami o seba a vlády by nemusel venovať toľko na priamu podporu blahobytu. To je aj prípad YouWin. V tejto súťaži takmer 30 % tvorili výrobné spoločnosti, 15 % poľnohospodárske a 15 % informačné technológie. Svetová banka urobila analýzu vplyvu po prvej fáze programu, v ktorej bolo udelených 50 tisíc dolárov. Z 24 000 uchádzačov komisia vybrala 2500 finalistov v prvej fáze a ich počet neskôr okresala na 480 najlepších podnikateľských zámerov. Hodnotili nezávislí špecialisti z audítorskej a poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers a Nigérijského centra pre rozvoj podnikania. Spomedzi ostatných 1 920 najlepších plánov bolo náhodne vybraných 720 grantov.

Zdá sa, že YouWin mal úžasný úspech. Na základe následných prieskumov po troch a šiestich rokoch po ukončení programu štúdia ekonómov Svetovej banky na čele s Davidom McKenziem zverejnená v American Economic Review zistila, že víťazi grantov mali oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že vybudujú firmy s viac ako 10 zamestnancami, a že ich podniky boli oveľa inovatívnejšie a výnosnejšie než podniky, ktoré vytvorili tí, ktorí vybraní neboli. Inými slovami, grant vo výške 50 000 dolárov dokázal pomôcť nielen podnikateľom, ale aj ľuďom, ktorých zamestnali.



McKenzie odhaduje, že program vytvoril vyše 7000 nových pracovných miest, čo stálo vládu približne 8 500 dolárov za jedno pracovné miesto. Ide o vynikajúcu návratnosť investícií v porovnaní s inými programami na vytváranie pracovných miest, ktoré sa podľa McKenzieho výskumu zvyčajne pohybujú od 11 000 do 80 000 dolárov za pracovnú pozíciu. Výsledok je tak pôsobivý, že ekonóm Chris Blattman sa na svojom blogu pýta, či to náhodou nie je "najefektívnejší vývojový program v histórii".





Bohužiaľ, politika odsúdila budúcnosť YouWin. V roku 2015 prezident Goodluck Jonathan vo voľbách neuspel. Jeho nástupca Mohammadu Buhari už nemal záujem o predĺženie programu. YouWin bola reorganizovaná ako vzdelávací program pre podnikateľov, nielen tých, ktorí vyhrali súťaž. Napriek tomu, že existuje len málo dôkazov o tom, že takéto programy fungujú.

Hoci YouWin je v podstate mŕtvy, výsledky programu nezostali bez povšimnutia. Prejavujú oň záujem ekonómovia a lídri z celej Afriky, kde sa objavuje problém nezamestnanosti mladých ľudí. Nigérijská súťaž je asi najsilnejším dôkazom v prospech hospodárskej súťaže s podnikateľskými plánmi, ale aj menšie súťaže v Etiópii, Tanzánii a Zambii priniesli sľubné výsledky. Niekoľko krajín na celom kontinente odvtedy chce niečo urobiť pre podnikateľov. Najväčšia z týchto súťaží sa má v roku 2019 usporiadať v Keni. Viac ako 20 miliónov dolárov bude vyplatené kenským podnikateľom. Program bude financovaný predovšetkým zo strany Svetovej banky. Súťaž bude tiež testovať vplyv výšky grantov, 9 000 a 36 000 dolárov. Ak budú menšie granty fungovať takmer rovnako ako veľké, mohlo by to znížiť náklady na program.





Najzaujímavejším aspektom týchto programov je, že sa upriami pozornosť na mnoho dobrých nápadov, ktoré nie sú financované. Ekonomická teória tvrdí, že ľudia s dobrými nápadmi by mali mať možnosť získať peniaze. Samozrejme na pôžičky sú tu banky a investori, len musia vedieť o sľubných podnikoch. V USA a iných bohatých krajinách finančný systém vo všeobecnosti dobre funguje pri financovaní ľudí s dobrými obchodnými plánmi. Ale v mnohých afrických krajinách tomu tak nie je. Ekonóm Svetovej banky Francisco Camaret de Campos poznamenáva, že africkí podnikatelia často čelia vážnym kapitálovým obmedzeniam, pretože finančný sektor nie je dostatočne veľký a sofistikovaný na to, aby určil najlepších kandidátov na pôžičky.





Súťaž v podnikateľskými plánmi rieši tento problém tým, že vyberie tisíce obchodných myšlienok, ktoré môžu posudzovať odborníci. Ak by to bola súťaž len o pôžičku, neprilákala by toľko podnikateľov. Niektorí tvorcovia politík sa obávajú, že rozdeľovanie grantov namiesto pôžičiek môže prinútiť víťazov, aby zadržali finančné prostriedky alebo ich nezmyselne vyhadzovali. Ako výskum ukazuje, že ľudia väčšinou, vrátane chudobných, len tak nemíňajú peniaze. Majú svoje nádeje a sny, či už začínajú s podnikaním, alebo pomáhajú svojmu dieťaťu získať dobré vzdelanie. Skúste sa zamyslieť nad tým, čo by ste robili, keby vám niekto dal 50 000 dolárov. Pravdepodobne by sa ich využili veľmi múdro.