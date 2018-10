Najdrahšie bývanie v Spojenom kráľovstve: Nikto nevie, kto zaň zaplatil 160 miliónov libier

Zdroj: The Guardian

Prelomový predaj dvojpodlažného domu v bytovom komplexe One Hyde Park v luxusnom štvrti Knightsbridge sa uskutočnil ešte v máji tohto roka. Podľa agenmtúry Bloomberg nehnuteľnosť kúpili dve holdingové spoločnosti PHB London Holdings Ltd a PHB London Dormant Ltd pomocou pôžičky od Credit Suisse, banka sa odmietla vyjadriť k tejto záležitosti. Doteraz si prvenstvo najdrahšieho domu držala 300-ročná nehnuteľnosť Park Place, ktorú si v roku 2011 kúpil ruský záujemca za 140 miliónov libier.

Dôvodom, prečo osoba alebo osoby za predajom One Hyde Park dokážu zostať v anonymite je, že London Holdings a London Dormant majú sídlo v Guernsey, čo je inštitút korunnej kolónie, a nemusia prezentovať skutočných vlastníkov spoločností.

Predajná cena 160 miliónov libier môže byť najvyššia v krajine, ale utajovanie majiteľov nie je nič nové. Londýnsky trh s nehnuteľnosťami má reputáciu ako útočisko pre pranie peňazí, doteraz napríklad zostala nevyriešená otázka, kto vlastní nehnuteľnosť "Sherlocka Holmesa" za 130 miliónov GBP alebo medializovaný prípad nigérijských kleptokratov, ktorí si dokázali v krajine kúpiť skutočne špičkové nehnuteľnosti. Nový zákon v tomto roku nariadil územiam Spojeného kráľovstva, aby oznámili, kto je vlastníkom takýchto nehnuteľností, ale Normandské ostrovy (ako Guernsey) a ostrov Man zostávajú od tejto povinnosti oslobodené.

Tajomní zahraniční majitelia nie sú len britským fenoménom. V roku 2015 začal New York Times vyšetrovať bohatých jedincov a rodiny, ktoré vlastnili niektoré z najdrahších nehnuteľností na Manhattane. Ako vyšetrovanie preukázalo na zopár konkrétnych prípadoch, množstvo peňazí, ktorými sú financované takéto nákupy, sú neraz legitímne a najbohatší ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou si chcú len zachovať svoje

Zostať v anonymite vo Veľkej Británii sa spája s vyššou cenou. Nový majiteľ apartmánu B.10.01 v One Hyde Parku bude musieť zaplatiť 220 000 libier na daniach ročne len preto, aby svoju identitu udržal v tajnosti. The Guardian uvádza, že je viac ako 200 bohatých jedincov zo zahraničia, ktorí sú ochotní tak urobiť, namiesto toho, aby odhalili svoju identitu. "Vláda by naozaj mala byť v rozpakoch, že nemáme možnosť vedieť, kto vlastní najdrahší domov v Spojenom kráľovstve," povedala pre Guardian Ava Lee z Global Witness, čo je protikorupčná mimovládna organizácia. "Ale to je len špička ľadovca: naša analýza ukázala, že existuje viac ako 86 000 nehnuteľností vo vlastníctve tajných spoločností a my sme stále tápeme v tme pokiaľ ide o majiteľov každej z nich," povedala Lee.

Podľa britského ministerstva pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu vláda v roku 2021 vytvorí register, ktorý odhalí majiteľov zahraničných spoločností, ktoré nakupujú nehnuteľnosti v krajine.