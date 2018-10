Krádež za bieleho dňa: Ako to vedia len bankomaty

Zdroj: The Guardian

Foto: TASR/Roman Hanc;SITA/AP

dnes 0:58 -

Britský The Guardian má výpoveď dôchodkyne, ktorú bankomat obral o 130 libier, keď si chcela vybrať 150. Vysunul jej len dve desaťlibrové bankovky. Val Daviesová tvrdí, že sa s bankou naťahuje už niekoľko týždňov, aby sa celá záležitosť vyriešila. Ale tak, ako je to v takýchto sporoch časté, bolo jej povedané, že vyšetrovanie ukázalo, že v príslušnom bankomate chyba nie je. Netreba dodávať, že z jej bankového účtu bola stiahnutá suma 150 GBP. "V skutočnosti mňa a môjho manžela označili za klamárov," hovorí Daviesová, ktorá má v úmysle obrátiť sa so svojou sťažnosťou na službu finančného ombudsmana.

Ide o ďalšiu obeť v poradí, píš Guardian, ktorá bola podvedená bankomatom. Často je to sťažnosť, že bankomat nevydal žiadnu hotovosť, alebo že vydal menej, než bolo následne z účtu stiahnuté. Prípadne, že sa spiatočne z bankového výpisu dozvedeli, že niekto vybral peniaze z bankomatu, raz, alebo opakovane, keď majiteľ karty bol na úplne inom mieste. Banky takmer vždy tvrdia, že v bankomate chyba nie je. Ale čo počítačové siete bánk, útoky ktorých sú na dennom poriadku? Podobne sa podvodníci často zameriavajú aj na bankomaty, je technológia naozaj neomylná?

Daviesová sa 11. augusta pokúsila vybrať z bankomatu pobočky Santander 150 libier, pričom použila debetnú kartu NatWest. Keď jej stroj vydal len dve 10 librové bankovky, obrátila sa priamo na personál banky, aby ho o tom informovala. Dostala odpoveď, že sa musí obrátiť na svoju banku NatWest, ktorej pobočku pred pár dňami v meste zrušili. Netrvalo ani hodinu a telefonicky incident oznámila NatWest. Tá jej odporučila, aby počkala 48 hodín, a ak sa peniaze neobjavia späť na účte, má sa opäť ozvať. Urobila presne to, čo je odporučili. O štyri dni zavolala. Povedali jej, že najskôr sa peniaze na jej účte objavia o 14 dní. Keď zavolala o dva týždne, dostala informáciu, že bude musieť počkať trocha dlhšie.







Dňa 17. septembra jej banka oznámila, že oddelenie sťažností jej pripomienky akceptovalo, a že spôsob, akým bol jej problém riešený, bol nedostatočný a preto jej prináleží odškodnenie vo výške 30 libier ako náhrada za čas strávený telefonovaním. Následne 25. septembra dostala list od spoločnosti NatWest, v ktorej sa uvádza, že "po úplnom prešetrení prípadu sa zistilo, že s príslušný bankomat chybu neurobil a že nemôžeme žiadať o vrátenie platby na účet."

"Mám pocit, že som bola okradnutá bankomatom," cituje 72-ročnú Daviesovú Guradian. "Môj manžel, ktorý bol po mojom boku počas neúspešnej transakcie, je rešpektovaným miestnym sudcom na dôchodku. Prečo by si niekto myslel, že je v našom záujme pokúsiť sa okradnúť NatWest o 130 libier, je mi záhadou." Jej 73-ročný manžel dodal, že je mu to divné, že v konečnom dôsledku nebolo v bankomate o 130 libier viac. "Ak by mala banka kamerový záznam, pravda by sa ukázala.“ Odhaduje, že bankomat bol upravený zločincom, aby stroj nevydal požadovanú hotovosť, čo je však mimoriadne ťažké dokázať.



Veci sa navyše komplikujú tým, že sťažnosť je na transakciu uskutočnenú bankomatom inej banky než je tá, v ktorej má dotknutá osoba svoj účet.

Ombudsman pre finančné záležitosti potvrdil, že "príležitostne" dostáva podobné sťažnosti, kedy zákazník údajne nestál za zrealizovanou transakciou, alebo sa pokúsil vybrať hotovosť, ale peniaze mu vyplatené neboli. V minulosti boli mnohé sťažnosti týkajúce sa fantómových stiahnutí ombudsmanom zamietnuté.

K prípadu Daviesovej sa banka Santander vyjadrila nasledovne. "Skontrolovali sme záznamy z bankomatu... vrátane preskúmania zobrazených chybových hlásení a zladenia objemu hotovosti uloženej proti tomu, čo by tam malo byť, na základe transakcií, ktoré sa uskutočnili. Bohužiaľ, žiadna z informácií nenaznačuje, že by šlo o pochybenie bankomatu. Keďže tento účet nie je u nás, nemôžeme ponúknuť úplný prehľad o histórii. Ak je zákazník nerspokojný, musíme ho dokázať na komunikáciu s vlastnou bankou. " A čo na to vlastná banka? "Rešpektujeme vyšetrovanie zrealizované Santanderom, ktoré nenašlo žiadne dôkazy, ktoré by toto tvrdenie podporili. Sme si vedomí, že to bude nepotešujúci výsledok pre nášho zákazníka," dodáva NatWest.