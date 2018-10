Dohoda o brexite by sa podľa Donalda Tuska mohla podpísať ešte v tomto roku

dnes 15:01 -

Predseda Európskej rady Donald Tusk stále vidí šance na to, že úvodná dohoda o odchode Veľkej Británie z Európskej únie by sa mohla podpísať ešte v tomto roku. Tusk v sobotu povedal, že Británia aj EÚ sa na summite Európskej únie 17. októbra budú snažiť ukončiť diskusie alebo aspoň zblížiť svoje stanoviská. V prípade nutnosti by mohlo v novembri nasledovať špeciálne zasadanie Európskej rady. Tusk vyslovil presvedčenie, že existuje "šanca, že pred koncom roka sa takáto dohoda (o brexite) môže dosiahnuť".

Šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker pre sobotňajšie vydanie troch rakúskych denníkov povedal, že "potenciál pre zblíženie medzi oboma stranami sa v posledných dňoch zväčšil". Hlavnou prekážkou pre dohodu je zabezpečenie toho, že medzi Severným Írskom a Írskou republikou nebudú colné kontroly. Obe strany hovoria, že tieto hranice musia zostať otvorené, ale nezhodli sa na tom, ako to možno dosiahnuť. Juncker konštatoval, že brexit "bez dohody" by bol zlý aj pre Britániu aj pre EÚ. "Naša voľa dosiahnuť dohodu s britskou vládou je nezlomná," dodal.