31 otázok, ktoré by ste si mali položiť sami

Zdroj: HumbleDollar

Foto: getty images

dnes 0:30 -

Skutočnosť je taká, že mnohí ľudia majú nakúpený tovar, ktorý v skutočnosti ani nepotrebujú. To isté platí aj pre finančné produkty a služby. Utrácame peniaze spôsobom, ktorý nás nerobí šťastnejšími.

Potrebujeme sa teda sami seba opýtať, čo presne potrebujete a prečo. Skúste pre začiatok nájsť odpoveď na nasledujúce otázky.

1, Ak by ste sa nemuseli brať ohľad na peniaze, čo by ste zmenili vo svojom živote?

2, Čo sú vaše najväčšie obavy týkajúce sa peňazí?

3, Ktoré vaše kroky v oblasti financií by ste označili za tri najmúdrejšie?

4, Aké najväčšie finančné chyby ste v živote urobili?

5, Do akej miery majú rodičia finančne pomáhať svojim deťom?

6, Kedy ste boli v živote najšťastnejší, čo to šťastie spôsobilo a akú úlohu v ňom zohrávali peniaze?

7, Koľko minimálne peňazí potrebujete mesačne, aby ste nemali finančné problémy?

8, Ako dlho by ste mohli zostať bez príjmu bez toho, aby ste nemali problémy so životnými nákladmi?

9, Čo vás o peniazoch naučili rodičia a čo z toho ste prijali za svoje?

10, Zamyslite sa a označte troch ľudí vo svojom okolí, ktorí sú na tom s peniazmi výborne. Čo bolo kľúčové pre dosiahnutie ich finančného úspechu?

11, Je pre vás podstatné mať skvelé auto, a ak áno, prečo?

12, Aké okamihy počas typického týždňa máte najradšej, a ktorým by ste sa naopak najradšej vyhli? 13, Je zbohatnutie jedným z vašich dominantných cieľov?

14, Sú vaše slabé stránky prijateľným ľudským zlyhaním, alebo spôsobujú veľké škody, a to aj finančné?

15, Kto je na vás finančne závislý? A ako by to tí ľudia zvládli, keby ste zrazu skrátka neboli?

16, Kedy je v poriadku sa zadlžiť?







17, Prejdite si v mysli svoje najväčšie výdavky, ako sú kúpa bývania, rekonštrukcie, nákup auta, drahé dovolenky atď. Myšlienka na ktoré z nich vo vás vyvolá úsmev, a ktoré naopak sklamanie?

18, Aké veľké výdavky sú na vašom zozname želaní pre budúce roky?

19, Je nákup bytu alebo domu pre vlastné bývanie dobrá investícia? Prečo?

20, Aké je vaše čisté imanie? Hodnota všetkého, čo máte mínus dlhy.

21, Zodpovedá vaše investičné portfólio vašim príjmom?

22, Predstavte si, že ste už na dôchodku. Ako by vyzeral váš ideálny deň? A bavilo by vás to robiť denne až do konca života?

23, Radi by ste deťom finančne pomáhali? Ako presne?

24, Na prelome rokov 2008 a 2009 ste akcie predávali, kupovali, alebo ste nerobili nič?

25, Koľko ročne zaplatíte na poplatkoch za investovanie?

26, Keby ste nevedeli, čo držíte v portfóliu, čo ste predali a ako sa vyvíjajú trhy, vyzeralo by vaše portfólio rovnako?

27, Keď dáte na jednu stranu všetky dlhopisy a ďalšie pevne úročené cenné papiere a proti nim postavíte svoje dlhy, budete v pluse?

28, Ste na dobrej ceste splatiť svoje dlhy, kým pôjdete do dôchodku?

29, Keby ste zajtra zomreli, zostanú po vás problémy?

30, Kedy naposledy ste sa s niekým bavili o svojej finančnej situácii?

31, Keby ste písali svoj vlastný nekrológ, čo by ste z neho nevynechali? A čo by ste v najbližších rokoch do takého prehľadu radi pridali?