Štvordňový pracovný týždeň: Zamestnanci sú šťastnejší, ale nie vždy produktívnejší

Zdroj: The Guardian

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 10:25 -

Počas osem týždňov pracovalo okolo 250 zamestnancov spoločnosti Perpetual Guardian so sídlom v Auckland len štyri dni v týždni osem hodín denne. Počas experimentu im plat im zostal ako za 5 dňoví pracovný týždeň.



Dvaja akademici zhromaždili údaje o zamestnancoch pred, počas a po experimente a zistili, že zamestnanci boli na konci experimentu šťastnejší. Až 74 % na konci experimentu uviedlo, že boli spokojní s rovnováhou medzi pracovným a osobným životom, pred experimentom takto odpovedalo 54 %. Záväzok voči spoločnosti tiež vzrástol, zo 68 % pred skúškou na 88 % po. Generálny riaditeľ spoločnosti Perpetual Guardian Andrew Barnes bol natoľko spokojný s výsledkami, že sa rozhodol štvordňový pracovný týždeň zaviesť natrvalo. "Ide o to, aby naša spoločnosť dosiahla vyššiu produktivitu z vyššej efektivity na pracovisku," povedal Barnes pre Guardian. "Pre nás nie to nemá žiadnu nevýhodu."

Trojdňové víkendy urobili zamestnancov šťastnejšími a spokojnejšími so svojím životom bez vážnejšej straty produktivity. Pointa ale je, že nie u všetkých pracovníkov v dôsledku skráteného týždňa zaznamenali zvýšenie produktivity. Zopár zamestnancov považovalo za nemožné, aby svoju prácu zvládli v priebehu niekoľkých hodín, takže na svoju prácu potrebovali štyri dlhšie dni. Ušetrili na dochádzke do práce, ale inak sa v ich prípade neznížila celková pracovná záťaž. Manažéri oznámili, že niektorí zamestnanci v skrátenom pracovnom týždni skutočne pracovali výkonnejšie a lepšie, zatiaľ čo iní si zobrali voľno a nechali tak svoju produkciu klesnúť.





"Niektorí manažéri netajili svoje sklamanie z vnímaného nedostatku významných inovácií," uviedla Helen Delaney, profesorka obchodnej univerzity v Aucklande. "Nezaznamenali podstatnejšiu zmenu na pracovisku a inovácie ani iniciatívy nemali také veľký rozsah aby dokázali zmeniť pravidlá hry tak, ako sa dúfalo. "

Osem týždňov nie je veľa, je možné, že niektorí pracovníci by prejavili vyššiu produktivitu s väčším odstupom času, aby sa dokázali prispôsobiť novým podmienkam. Samozrejme, vždy sa nájdu pracovníci, ktorí ocenia a dokážu aj využiť ponúkanú flexibilitu zo strany firmy, preto plán, ktorý zvyšuje celkovú pohodu bez obetovania výkonu je opodstatnený. Nie je to však vždy tak sľubné, ako to vykresľujú údaje Perpetual Guardian, štvordňový pracovný týždeň neznamená, že budú automaticky všetci produktívnejší.