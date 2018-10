Francúzi vyberú budúci rok 1,2 miliardy eur na pokutách za prekročenie rýchlosti

Zdroj: Les Echos

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

dnes 9:49 -

Tento rok si francúzski vodiči budú pamätať. Anne Hidalgová, starostka Paríža, oznámila zákaz vjazdu vozidlám so vznetovými motormi zaregistrovanými v rokoch 2001 až 2005, čo predstavuje približne 6,4 milióna vozidiel vo Francúzsku, ako dopravné obmedzenie na boj proti znečisteniu. A vláda prezidenta Emmanuela Macrona prijala kontroverzný zákon, ktorým sa obmedzuje rýchlosť mimo obce z 90 kna 80 km / hod.

Úradníci tvrdia, že toto opatrenie dokáže zachrániť životy. A bude to tiež znamenať príjem do štátnej kasy. A nie malý, rozpočtové odhady na rok 2019 ukazujú, že vláda očakáva, že získa 1,2 miliardy eur z pokút za prekročenie rýchlosti. To je nárast o 12 % oproti odhadom z roku 2018 a takmer 50 % viac ako z roku 2016, informoval francúzsky finančný denník Les Echos.



Fungujú tieto politiky? Vláda hovorí že áno. Na základe štúdie, ktorú si objednala. Štúdia o vplyve obmedzenia rýchlosti na smrteľné dopravné nehody ukázala, že zníženie maximálnej rýchlosti viedlo k priemernému poklesu rýchlosti o 4,7 km / h. Štúdia tiež poukázala na klesajúci trend miery nehôd, ale tento výsledok nebol štatisticky významný. Po zavedení l rýchlostného limitu na 80 km / h v polovici roku 2018 sa miera úmrtnosti na cestách počas mája až augusta znížila štyri mesiace za sebou.



Podľa prieskumu medzi vodičmi, ktorý si nechala vypracovať poisťovňa AXA, patrí medzi najčastejšie priestupky, ktorých sa slovenskí vodiči dopúšťajú, prekračovanie povolenej rýchlosti (53 %), telefonovanie (24 %) a nebezpečné vybočovanie z pruhu (20 %). Nepríjemnú autonehodu zažili viackrát muži, ako aktívnejší šoféri, a tiež vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Možno práve preto, že muži radi prudko pridávajú plyn a dávajú zabrať ručičke na tachometri. Ženy majú problém s prudkým brzdením a prekáža im, ak sa na nich ostatní vodiči lepia.