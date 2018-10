Moscovici privítal rozhodnutie Talianska znížiť deficity v rokoch 2020 a 2021

dnes 19:16 -

Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici privítal rozhodnutie Talianska revidovať svoje plány a znížiť deficity verejných financií v rokoch 2020 a 2021. Upozornil však Rím, že stále riskuje porušenia pravidiel Európskej únie (EÚ) v roku 2019.

Talianska populistická vláda minulý týždeň uviedla, že v budúcom roku plánuje deficit v rozpočte vo výške 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je trojnásobne viac ako bol pôvodný cieľ predchádzajúcej vlády. Oznámila tiež, že deficit ponechá na tejto úrovni do roku 2021.

To naštartovalo výpredaj talianskych aktív a Rím si za to vyslúžil kritiku aj od EÚ. Taliansko sa preto v stredu rozhodlo revidovať svoje plány a so znižovaním deficitu chce najnovšie začať od roku 2020.

Fakt, že Rím zrevidoval túto "trajektóriu" je dobrý signál, pretože ukazuje, že talianske úrady si vypočuli obavy a pripomienky svojich partnerov a Európskej komisie, povedal Moscovici na okraj konferencie v Paríži.

Eurokomisár však zároveň uviedol, že plánmi na zvýšenie deficitu v budúcom roku riskuje Taliansko porušenie pravidiel eurozóny.

"Ak bude celkový deficit 2,4 % HDP, je možné, že štrukturálny deficit nebude v medziach Paktu stability a rastu," upozornil.

Moscovici, ktorý má vo svojom portfóliu hospodárske a finančné záležitosti EÚ, dodal, že odloží posúdenie talianskeho rozpočtu na rok 2019, kým Rím formálne nepredloží Komisii detaily svojich revidovaných plánov.