Menové vojny: Odpor voči Trumpovi rastie, dominancia dolára klesá

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:40 -

Komisia OSN vydala správu, v ktorej sa uvádza, že je potrebné vytvoriť "nový globálny rezervný systém", ktorý by sa nespoliehal na americký dolár ako jednotnú hlavnú menu. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy pred politickými a obchodnými lídrami, ktorí sa zhromaždili na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vo Švajčiarsku, hovoril o tom, že by mal existovať "nový Bretton Woods", ktorý by zadefinoval ďalšie hlavné meny na niekoľko desaťročí, a nebola by len jedna primárna rezervná mena.

O osem rokov neskôr sa toho veľa nezmenilo, americký dolár zostáva najdôležitejšou svetovou menou. Viac ako 60 % celosvetových devízových rezerv centrálnych bánk a takmer polovica cezhraničných bankových pohľadávok je denominovaná v dolároch. Ale americká mena čelí novej vlne útokov na globálnej scéne. Tentoraz ale nie sú smerované na nebezpečenstvo finančnej krízy, ale na zahraničnú politiku Donalda Trumpa. Americký prezident je obvinený z toho, že dolár používa ako zbraň na presadzovanie politickej agendy a tí, ktorí sú na opačnej strane, požadujú zmenu v medzinárodnom menovom systéme. Na Valnom zhromaždení OSN vyhlásila najvyššia diplomatka Federica Mogheriniová plán na vytvorenie "účelového vozidla", ktoré by európskym spoločnostiam umožnilo obísť americké sankcie voči Iránu vytvorením platobného mechanizmu, ktorý by nepoužíval americký finančný systém ani dolár. V presvedčení zachovať jadrovú dohodu z roku 2015, Mogheriniová uviedla, že "dolár nie je jedinou menou na svete - máme euro, iní majú svoje vlastné meny. Európania sa podivili, aký druh autonómie by sme mohli mať, bez spoliehania sa na dolár", povedala.

Celé desaťročia sa USA tešia "nadmerným výsadám" svojej rezervnej meny. Americké spoločnosti si môžu lacno požičať vďaka medzinárodnému dopytu po americkom dlhu, čo udržuje nízke úrokové sadzby a vláda sa nemusí obávať krízy platobnej bilancie alebo krízy meny. V čase nepokojov sa do USA dostali peňažné toky a investori sa pokúšali získať americké štátne dlhopisy, považované za najbezpečnejšie aktíva na svete. To všetko je teraz v stávke, ak by došlo k významnej zmene medzinárodného menového poriadku. Pre zvyšok sveta to môže byť úľava. Trumpova obchodná vojna s Čínou vlastne posilňuje americké aktíva, pretože ľudia sa obávajú ekonomických dôsledkov zavedených ciel. Trumpovo oživenie sankcií proti Iránu sa ukázalo ako úspešné práve preto, že množstvo spoločností používa americký finančný systém a rozhodli sa radšej upustiť od obchodovania s Iránom, ako čeliť sekundárnym sankciám z Trumpovej strany.



Zatiaľ čo dolár je stále dominantný, najnovšie údaje Medzinárodného menového fondu ukazujú, že jeho popularita klesá. V druhom štvrťroku roku 2018 bolo 62,3 % svetových zdrojov vo výške 10,5 bilióna dolárov v amerických dolároch, čo je najmenší podiel od roku 2013. V porovnaní s 62,5 % v predchádzajúcom štvrťroku a 63,8 % v predchádzajúcom roku. Pokles je to malý, ale ide o klesajúci trend od vrcholu takmer 73 % v roku 2001. Podiel rezerv v čínskom jüane sa v poslednom štvrťroku zvýšil z 1,4 % na 1,8 %, keďže európske centrálne banky začali presúvať rezervy v amerických dolároch do jüanu.Centrálne banky siahajú po jüane ako mene čoraz dôležitejšej pre obchodovanie, o čo sa vlastne snaží aj čínska vláda pri internacionalizovaní svojej meny. Takýto nákup bude mať pravdepodobne dlhodobejší charakter.





Dlhodobý trend opúšťania amerického dolára je niečo, v čo dúfa aj Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie. Minulý mesiac vo svojej reči uviedol, že Komisia predloží iniciatívy na posilnenie medzinárodnej úlohy eura do konca roka. "Euro sa musí stať tvárou, nástrojom novej, zvrchovanejšej Európy," povedal Juncker.

Euro má ešte dlhú cestu pred sebou, aby sa mohlo stať rivalom dolára. Počas uplynulého desaťročia jeho podiel na menových rezervách klesol z 26 % na 20 % v rámci krízy štátneho dlhu. Ale zatiaľ ide o mladú menu. Dolár bol dominantný asi sedem desaťročí, ale je tu už viac ako dve storočia. Euro má menej ako 20 rokov.

Dolár bude naďalej de facto celosvetovou rezervnou menou pre "predvídateľnú budúcnosť", ale podľa prognóz agentúry Moody's je dôležité vidieť pokles dominancie. Zvýšenie vnútroregionálneho obchodu a nových rezervných mien ako je jüan znamená, že krajiny nebudú musieť mať toľko peňazí v menách pochádzajúcich z ďaleka. "Postupom času by to mohlo vyvolať menšiu potrebu používať americký dolár ako spoločného menovateľa," píše Moody's. Ak sa európske inštitúcie stanú silnejšími a jednotnejšími, pozícii eura by to v tomto smere rovnako pomohlo.



Na urýchlenie prechodu by veľké centrálne banky, ako je Európska centrálna banka, Bank of Japan a Bank of England, museli výraznejšie zvýšiť svoje rezervy v jüane a dosiahnuť to oveľa väčším nákupom čínskych štátnych dlhopisov. Cudzinci držia podľa Moody's iba 1,7 % čínskeho dlhu v miestnej mene. To znamená, že Trumpova politika izolácie už podnietila niektoré vlády, aby hľadali ďalšie spôsoby, ako sa rýchlo opustiť dolár a znížiť tak moc, ktorú dáva americkému prezidentovi.