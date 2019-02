Päťbodový plán na zabezpečenie vašich osobných financií

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:33 -

Priemerná domácnosť šetrí, aby mohla míňať. Míňať znamená financovať kľúčové životné náklady, ako je bývanie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť či sporenie na dôchodok. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa príjmy a investície rozšírili tak, aby dokázali pokryť tieto náklady, okrem mnohých prekvapení, ktoré život prináša. Nech už je to nečakaná strata zamestnania, či oprava zatekajúcej strechy. Ide neraz o zložitú finančnú hádanku, v skutočnosti ťažšiu, ako urobiť dobrý obchod pre priemerného inštitucionálneho investora. Je tu viac zdrojov rizika a priemerní ľudia majú menej peňazí na riešenia. To znamená, že musia robiť menej chýb vo svojich finančných rozhodnutiach.

Bohatí si môžu dovoliť najlepšie finančné poradenstvo, hoci ho nepotrebujú tak ako ľudia so skromnejším príjmom. Niet divu, že osobný finančný svet je trochu chaotický, so svojimi kultovými postavičkami, podvodmi a množstvom protichodných rád. Nasledujúci päťbodový plán vás má donútiť popremýšľať o svojich osobných finančných prostriedkoch, aby ste vedeli rozlíšiť dobrú radu od zlej.



1. Stanovte si ciele a zvážte riziko

Znie to ako samozrejmosť, ale nikdy to nerobíme. V oblasti financií, tak ako aj v živote, ak si nastavíte cieľ, je väčšia pravdepodobnosť, že ho dosiahnete. Ak je vaším cieľom ušetriť dostatok peňazí na kúpu domu za päť rokov, šetríte a investujete s tým, že si chcete kúpiť dom, máte to stále na mysli. Ak je vaším cieľom zabezpečiť sa na dôchodok, mať príjem vo výške 70 % súčasného platu, tento cieľ určuje vašu investičnú stratégiu. Rozdeľte si úspory, aby ste sa zamerali na tieto rôzne ciele, pretože každý z nich si pravdepodobne vyžaduje inú stratégiu. Finančný sektor zriedka ponúka investičné poradenstvo, ktoré sa aktívne zameriava na konkrétny cieľ. Namiesto toho sa ľuďom odporúča investovať na základe nejasných pojmov o tolerancii rizík a časového horizontu. Užitočnejší spôsob, ako navrhnúť investičnú stratégiu, je stanoviť si ciele a potom urobiť dva kroky.

Čo by ste mali urobiť

Najskôr si zadefinujte portfólio s nízkym rizikom. Často to znamená krátkodobé dlhopisy alebo hotovosť, ale to, čo znamená nízke riziko, v skutočnosti závisí od vášho cieľa. Ak máte dlhodobý cieľ v oblasti úspor, krátkodobé dlhopisy nie sú s nízkym rizikom, pretože neodrážajú infláciu. Potom si rozdeľte peniaze, ktoré chcete ušetriť na svoj cieľ, do portfólia rizikových aktív (akcie, komodity, určité druhy dlhopisov) a aktív bez alebo s nízkym rizikom. Správne rozdelenie závisí od toho, koľko peňazí máte a od tolerancie rizika. Mali by ste akceptovať len určité riziko na dosiahnutie svojho cieľa. Ak budú aktíva s nízkym rizikom sledovať cieľ kúpy domu za päť rokov, investujte len do nízko rizikových aktív. Ak nie ste spokojní s rizikom potrebným na splnenie vášho cieľa, znížte svoje nároky a plány.





2. Diverzifikujte

Ľudia si zamieňajú diverzifikáciu, teda nákup rôznych akcií alebo rôznych aktív, s rizikovým manažmentom. Diverzifikácia je dôležitou súčasťou akejkoľvek investičnej stratégie, mala by patriť medzi prvé veci, ktoré urobíte. Dobre diverzifikovaná skupina aktív je ideálna pre vaše rizikové portfólio. Ale diverzifikácia iba znižuje zbytočné riziko, alebo riziko, že jedna trieda aktív získa alebo stratí hodnotu z dôvodov faktorov, ktoré sú pre tento druh jedinečné. Neodstraňuje riziko, že sa celý trh zrúti a strhne všetko so sebou.

Čo by ste mali urobiť

Kompletná investičná stratégia sa zaoberá všetkými zdrojmi rizika. Najprv diverzifikujte a potom môžete riadiť riziko zabezpečením, investovaním viac do aktív s nízkym rizikom alebo kúpou poistenia.







3. Dostanete to, za čo zaplatíte

Indexové fondy sú jedným z najlepších vynálezov v histórii financií. Umožňujú obyčajným investorom získať lacnú diverzifikáciu. Nie je potrebné platiť poplatok za diverzifikáciu alebo za prázdne sľuby manažéra o tom, ako dokáže poraziť trh. Často je ale potrebné platiť za riadenie rizík. Pri poistení si niekto vezme na seba vaše riziká, napríklad riziko, že váš dom zhorí. To nikdy nebude zadarmo, pretože riziká nie sú úplne eliminované, ale prenesené na niekoho iného. Strana, ktorá preberá riziko, bude chcieť na oplátku peniaze a niekedy za to stojí si to zaplatiť. Najlepšia stratégia hedžingu závisí od vašich cieľov, neexistuje univerzálne zabezpečenie. Niekedy sa môžete zabezpečiť investovaním do bezrizikových aktív. Inokedy sa zaisťujete nákupom aktíva, ktoré vzrastie, keď vaše ostatné podiely klesnú (napríklad ak ste taxikárom, môžete si kúpiť akcie v spoločnostiach na zdieľané jazdy). Identifikácia správnej stratégie hedžingu je tvrdý oriešok, niekedy si vyžaduje odborné znalosti, ku ktorým sa zadarmo nedostanete. Dobrí finanční poradcovia vám môžu pomôcť riadiť riziko, ale nikdy by nemali sľubovať, že porazia trh.

Čo by ste mali urobiť

Poplatky za finančné produkty a poradenstvo nie sú vždy dostatočne transparentné. Nie je ale na tom nič zložité, musíte vopred vedieť, za čo platíte a čo dostanete. Ak vám to nikto nedokáže vysvetliť tak, aby ste tomu porozumeli, produkt alebo služba nie sú pre vás tie správne.





4. Nediskriminujte žiadnu triedu aktív

Ľudia často považujú svoje úspory a svoje domovy za svoje hlavné aktíva. Páčia sa im najzhodnotiteľnejšie veci, najmä pokiľ sú ešte mladí. Ak máte vysokoškolský diplom, môžete očakávať, že zarobíte viac než keby ste ho nemali. To, že zarobíte viac, je imaním ako ktorékoľvek iné, hoci k nemu nemáte prístup, kým nezačnete zarábať. Ak chcete zvyšovať hodnotu tohto majetku, musíte investovať do seba, získať vyššie vzdelanie.Nie je nikde zaručené, že vám ho nakoniec niekto vyplatí, ale pravdepodobnosť tu je.



Čo by ste mali urobiť

Vaša investičná stratégia by mala obsahovať všetky vaše aktíva. Váš budúci príjem má tendenciu byť vyplácaný ako dlhopis: pravidelné, mierne predvídateľné platby. Takže ak uvažujete o tom, aké riziko chcete vo svojom portfóliu, povedzme mix akcií a dlhopisov, vaše budúce výnosy počítajú s dlhopismi. Ak ste mladí, znamená to, že by ste mali investovať viac do akcií. Alebo ak sa váš príjem líši v závislosti od trhu, napríklad keď pracujete za províziu, môže byť rozumné spojiť s vašimi úsporami menšie riziko a investovať viac do dlhopisov.





5. Očakávajte neočakávané

Bez ohľadu na to, ako dobre dokážete plánovať, vždy sa objaví niečo, čo sa nedá predvídať. Môže to byť dopravná nehoda, choroba alebo strata zamestnania. Najlepší spôsob, ako zvládnuť tieto riziká, je likvidita alebo úspory, ktoré môžete ľahko získať a v prípade potreby použiť. Ak je to možné, pokúste sa udržať si núdzový fond na pokrytie troch mesiacov výdavkov.



Čo by ste mali urobiť

Úspora likvidity by mala byť vždy vašou prioritou. Ak prídete o prácu a nedokážete platiť svoje mesačné účty, tak to oslabí aj najlepšiu investičnú stratégiu.