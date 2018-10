Myšlienka bezhotovostnej spoločnosť sa páči hlavne kartovým firmám

Zdroj: The Guardian

Minulý rok v letovisku Lyme Regis zavrela svoju pobočku aj posledná banka. Jediným spôsobom, ako sa 3 600 obyvateľov a tisíce turistov dostali k svojim peniazom, bolo postaviť sa do dlhého radu na pošte alebo prostredníctvom jediného bankomatu, ktorý pravidelne hlásil, že už nemá bankovky. Tí, ktorí potrebovali inú službu od banky, museli vycestovať do najbližšej pobočky vzdialenej šesť kilometrov. Mnohí z obyvateľov ale nemajú dopravný prostriedok, alebo prístup k on-line bankovníctvu. Na druhej strane predajcovia, dokonca aj zmrzlinári, boli nútení investovať do terminálu, aby umožnili platby kartou. Ak by tak neurobili, prišli by o časť tržieb. Nakoneic to vyriešili tak, že v miestnom železiarstve inštalovali bankomat. Fronta sa opäť tiahne celou ulicou.

Problémy v Lyme Regis odrážajú všeobecný stav: nedobrovoľný prechod smerom k bezhotovostnej spoločnosti. V Spojenom kráľovstve sa od roku 2015 zavrelo takmer 3 000 pobočiek bánk a bankomatov. Viac ako 130 komunít, z ktorých mnohé sú v chudobných oblastiach, už nemajú bankomat a 2,7 milióna Britov, ktorí sa spoliehajú výlučne na hotovosť, sú čoraz viac izolovaní od poskytovania základných služieb. Hotovosť je stále najpopulárnejšou platobnou formou vo Veľkej Británii a predstavuje takmer polovicu všetkých transakcií.

Oficiálny argument zo strany bánk a regulačných orgánov spočíva v tom, že nástup bezkontaktných platieb a nárast on-line bankovníctva čoraz viac okresáva potrebu hotovosti a ľudia nemajú potrebu navštevovať pobočky bánk.







A potom je tu aj jedno horšie vysvetlenie. Naše výdavky sú monopolizované dvoma americkými spoločnosťami, Visa a Mastercard. Predpokladá sa, že tieto budú do roku 2026 spravovať až 90 % celkového odvetvia elektronických platieb v Spojenom kráľovstve. Obe spoločnosti dostávajú poplatok z každej kartovej transakcie a otvorene vyhlásili vojnu proti hotovosti. Obchodníkom v Británii vychádza platba kartou v priemere trikrát drahšie ako keby zaplatili v hotovosti. Suma zohľadňuje poplatok za službu banke, ktorá spracúva platbu. Výmenný poplatok emitentovi karty a platí sa aj poplatok za systém, ten ide kartovej spoločnosti. A hoci EÚ tento rok zakázala obchodníkom, aby prenášali náklady za platbu kartou na zákazníka, Visa a Mastercard si zdvojnásobili poplatky za využívanie schémy. Náklady spojené so spracovaním platby kartou tak potláčajú podnikanie malých firiem, ktoré nemajú na výber, premietnu ich do zvýšenia cien.

Ak by hotovosť nadobro zmizla, a poskytovatelia kariet získajú monopol na trhu platieb, poplatky za systém by sa mohli zvýšiť ešte viac. Keďže Visa a Mastercard posilnili svoju pozíciu v našich peňaženkách, ich ziskové rozpätie stúplo o viac ako 50 %, a to vďaka poplatkom vyberaným za každú kartovú transakciu na celom svete. Niet divu, že Ajay Banga, generálny riaditeľ Mastercard, vyhlásil, že "hotovosť je môj nepriateľ". Al Kelly, šéf Visa, vlani na konferencii investorov povedal: "zameriavame sa na to, aby čo najviac spotrebiteľov vstúpilo na platobný trh prostredníctvom čoraz väčšieho počtu transakcií na kartách Visa ".









A potom je tu otázka bankomatov. V Spojenom kráľovstve platobní giganti prevádzkujú dve z troch bankomatových schém. Tento krok ale dokáže ohroziť iných prevádzkovateľov, pretože Visa a Mastercard boli obvinené, že zámerne podliezajú poplatky aby zákazník využil ich schémy. "Hlavným cieľom spoločnosti Visa a Mastercard nie je získať podiel na trhu s bankomatmi, ale prinútiť spotrebiteľov opustiť hotovosť tým, že bankomaty zlikviduje," hovorí Mark Falcon, bývalý riaditeľ pre reguláciu a stratégiu platobných systémov (PSR) a zakladateľ finančného poradenstva Zephyre. "Je to preto, lebo platby kartou vytvárajú oveľa vyššie poplatky ako hotovosť a bankomaty."

Visa a Mastercard tvrdia, že ich motivácia na odstránenie hotovosti je dobročinná, pretože chudobné krajiny sú znevýhodnené nákladmi na manipuláciu s hotovosťou. Visa hovorí, že dotuje poplatky za bankomaty v zraniteľných oblastiach a "dáva spotrebiteľom voľnú ruku v tom, ako chcú platiť". Čoraz chudobnejší sú však tí, ktorí musia platiť cenu za čoraz väčšiu mieru bezhotovostnej spoločnosti. Mastercard tiež hovorí, že spotrebitelia si môžu vybrať aký spôsob platby uprednostnia. "Je však naším poslaním poskytovať spotrebiteľom jednoduché a bezpečné spôsoby platenia, ktoré ponúkajú výhody v porovnaní s hotovosťou," vyjadril sa hovorca firmy.





Obchodníci tvrdia, že v niektorých oblastiach majú problémy s rýchlosťou širokopásmového pripojenia, ale predovšetkým platby kartou znamenajú spoliehanie sa na digitálnu infraštruktúru, o ktorej je známe, že môže zlyhať. Minulý mesiac európski centrálni bankári varovali, že bezhotovostná spoločnosť predstavuje vážne riziko pre finančný systém, pretože kybernetické útoky by mohli paralyzovať systémy digitálnych platieb. Zlyhania IT by mohli mať dopad na finančné prostriedky štátu. V júni kvôli technickým problémom nastal chaos v celej Európe, platobné karty Visa sa pri platbe nedali akceptovať. V Európe vedie Švédsko v posune smerom k bezhotovostnej spoločnosti. Nedávne údaje naznačujú, že iba 19 % platieb sa uskutočňuje pomocou hotovosti. Európsky priemer je zatiaľ takmer 80 %.

"Vzhľadom na možnosť výberu, milióny z nás budú aj naďalej používať hotovosť po ďalšie desaťročia, ale Visa a Mastercard sú odhodlaní túto možnosť odobrať," cituje Davida Clarka, šéfa kampane Pozitívne peniaze The Guardian. "Banky a kartové spoločnosti budú mať väčší zisk, ak peniaze zmiznú a ich kroky vedú k zníženiu na zníženie finančných prostriedkov pre peňažnú sieť. Vidíme to v alarmujúcom tempe znižovania počtu bankomatov. Ak hotovosť zmizne, víťazstvo Visa a Mastercard sa ešte zintenzívni, umožní im to zvýšiť poplatky za každodenné platby. "