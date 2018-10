Forbes: Pranie špinavých peňazí je bankový fenomén

Zdroj: Forbes

Zdá sa, že Danske Bank Estónsko pomohli štyri veľké banky. JP Morgan, Bank of America a Deutsche Bank AG stoja za prevodmi v mene zákazníkov, nerezidentov estónskej pobočky. Podľa Wall Street Journal sa do niektorých prevodov mohla zapojiť aj moskovská pobočka Citigroup. Akú zodpovednosť majú tieto banky za tieto prevody? Dalo by očakávať, že si budú vedomé, alebo podozrievavé, ​​že ide o špinavé peniaze?

Banky, ktoré robia transakcie v mene iných bánk, sú známe ako "korešpondenčné banky". V minulosti mali korešpondenčné banky často málo informácií o pôvodcovi alebo konečnom príjemcovi peňazí. Jednoducho verili, že ich zákaznícka banka postupuje podľa zákona. Korešpondenčné banky zapojené do prípadu korupcie FIFA v roku 2016, medzi ktoré patria Citigroup, HSBC, Wells Fargo a Barclays, svorne tvrdili, že nemohli vedieť, že ide o podvodné prevody. V týchto dňoch sa však očakáva, že banky "poznajú svojich zákazníkov". Majú robiť vlastné kontroly, aby sa uistili, že ich nevedomky nevyužívajú na pranie špinavých peňazí.

V prípade Danske Bank Estonia, jedna z korešpondenčných bánk nadobudla podozrenie, že niečo nie je v poriadku. V roku 2013 J.P. Morgan ukončila svoj korešpondenčný bankový vzťah s Danske Bank Estonia z obáv, že hje využívaná na nekalé praktiky. Deutsche Bank však aj po odstúpení od J.P. Morgan bezstarostne pokračovala v bankových prevodoch v amerických dolároch, v mene nerezidenčných zákazníkov Estónska. Rovnako aj Bank of America, ktorá nahradila J.P. Morgan.

Podľa agentúry Bloomberg, od roku 2014 Deutsche Bank odmietla podozrivé transfery. Tok peňazí ale výraznejšie neklesol. Až do roku 2015, kedy Bank of America a Deutsche Bank ukončili svoje korešpondenčné bankové vzťahy s Danske Bank Estonia. Podľa správy dánskeho úradu pre finančný dohľad (FSA) - regulátora Danske Bank - zamestnanec jednej z týchto bánk varoval pred podozrivými zákazníkmi estónskej pobočky z Moldavska. Podľa Financial Times to bol zamestnanec Deutsche Bank. Ak by si však zamestnanci Deutsche Bank boli takí vedomí podozrivej povahy zákazníkov Danske Bank Estónsko, prečo nešli po príklade J.P. Morgan v roku 2013? Prečo ako posledná z bánk ukončila vzťah korešpondenčnej banky?





Deutsche Bank v tom čase veselo prala ruské peniaze v "zrkadlovom obchodovaní" prostredníctvom svojej moskovskej pobočky. Vlani za to zaplatila pokutu 630 miliónov dolárov americkým a britským regulačným orgánom. Forbes predpokladá, že ak banka aktívne pomáhala svojim zákazníkom s praním špinavých peňazí, asi nemala problémy to robiť aj pre jednu zo svojich zákazníckych bánk. To však vyvoláva vážne obavy z primeranosti procesov boja proti praniu špinavých peňazí v Deutsche Bank.



Vyšetrovanie škandálu v súvislosti s praním špinavých peňazí v Estónsku je len začiatok, je toho oveľa viac, čo treba odhaliť. Zaujímavé je, že ako vždy, keď ide o nejakú šedú aktivitu, Deutsche Bank nie je nikdy ďaleko.