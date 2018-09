Predstavy a realita: Koľko v skutočnosti potrebujete na dôchodok?

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 11:13 -

Zaužívané pravidlá hovoria o tom, že každý by si mal na dôchodok nasporiť toľko peňazí, aby mal k dispozícii asi 70-80 % svojich súčasných mesačných príjmov. To však neznamená, že budete mať dôchodok podľa svojich predstáv.

"Aby sme zistili, koľko budú ľudia skutočne potrebovať na dôchodok, čo je opak toho, čo si myslia, že budú potrebovať, položili sme skupine ľudí konkrétne otázky. Týkali sa toho, ako by chceli v dôchodku tráviť svoj čas. Na základe odpovedí sme priradili primerané sumy k týmto ich preferenciám a vypočítali sme skutočné percento z ich platu, ktoré budú musieť nasporiť na dosiahnutie životné štýlu, ktorý si predstavujú. Výsledky boli prekvapujúce. Dostali sme sa na 130 %. To znamená, že by museli ušetriť takmer dvojnásobok toho, čo si pôvodne mysleli." píšu odborníci na behaviorálnu psychológiu Dan Ariely a Aline Holzwarthová na stránkach The Wall Street Journal.





Takéto číslo vyzerá strašne, najmä ak si vezmeme rôzne štatistiky, koľko ľudia sporia. Lenže možno to nie je až tak zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá. Nemali by sme sa totiž riadiť tým, čo ľudia hovoria, ale tým, čo robia.

Mnohí ľudia síce majú predstavu o tom, že na dôchodku minú 130 % toho, čo zarobia, ale v skutočnosti mnohokrát ani nevedia, čo budú robiť a za čo budú míňať. Každý by chcel odísť do dôchodku v päťdesiatke a venovať sa cestovaniu po svete. Realita ale býva striedmejšia. Keď si ľudia pred dôchodkom spočítajú, koľko vlastne majú k dispozícii peňazí, rýchlo zistia, že sa ich plány neuskutočnia. Mnohí budú musieť pracovať dlhšie, iní sa budú musieť veľmi uskromniť, a sú aj takí, ktorí sa budú musieť spoľahnúť na pomoc rodiny. Niektorí sa dokonca možno budú musieť aj zadlžiť.

Možno to vyznie drasticky, ale ľudia sú prispôsobiví. Keď sa blíži ich odchod do dôchodku, väčšinou sa realite prispôsobujú. Asi najlepšou možnosťou je pracovať dlhšie, čo môže znamenať vyšší dôchodok. Dôchodok, na ktorý sa dlhšie zarába a ktorý sa kratší čas utráca. Morbídna predstava. Ľudia sa budú prispôsobovať, keď dosiahnu vek odchodu do dôchodku, pretože jednoducho nebudú mať inú možnosť.