Európa, Čína a Rusko vytvárajú špeciálny fond na obchádzanie amerických sankcií voči Iránu

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 14:02 -

USA 4. novembra opätovne uložia sankcie voči Iránu, aby zabránili tomu, aby krajina obchodovala so zahraničnými spoločnosťami. Sankcie nielenže zakazujú používanie finančného systému založeného na USD, ktorý sa používa vo väčšine svetového obchodu, ale tiež hrozia sankciami pre firmy, ktoré obchodujú s iránskymi spoločnosťami prostredníctvom iných kanálov.

Počas valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov sa Európska únia dohodla s Čínou a Ruskom na vytvorení novej finančnej inštitúcie na pomoc firmám, ktoré sa usilujú o podnikanie v Iráne. Účelovo by sa tak vytvoril tok mimo amerického bankového systému pre spoločnosti, ktoré sa snažia nakupovať iránsku ropu alebo tam predávať tovar, a umožní im realizovať platby tam a späť.





Experti z oblasti sankcií sú skeptickí, neveria že to bude stačiť na to, aby sa rozprúdil obchod v krajine, vzhľadom na ochotu USA uplatňovať ekonomické tresty voči spoločnostiam bez ohľadu na to, ako obchodujú v Iráne. Kroky by boli užitočné iba pre spoločnosti, ktoré pôsobia mimo amerického systému a tých je údajne veľmi málo. Desiatky veľkých európskych spoločností už ukončili svoje podnikanie v Iráne, pretože chcú udržiavať svoje lukratívnejšie obchodné vzťahy s USA.

"Všetci ostatní, hoci legitímni finanční aktéri, majú dôvod obávať sa pri spoliehaní sa na zúčtovacie stredisko, ktoré sa snaží vyhnúť americkému finančnému systému a spracúvať transakcie len s najdôležitejším štátnym sponzorom terorizmu," povedal Behnam Ben Taleblu, iránsky analytik Nadácia pre obranu demokracie.



Ide o ďalší dôkaz, že globálnemu hospodárskemu systému stále dominujú Spojené štáty. Snahy Washingtonu diktovať globálne obchodné praktiky neboli nikdy dobre prijaté, dokonca aj keď bol dosiahnutý konsenzus o cieľoch. "Znepokojujúce je, že ľudia sa vzdialia od dolára, alebo sa pokúsia nájsť spôsob, ako obchodovať inak, ako cez banky v New Yorku," hovorí Adam Smith, bývalý úradník ministerstva financií USA. Podľa neho je dnes príliš skoro hodnotiť, či bude tento nový mechanizmus významným zdrojom obchodu, a či bude predzvesťou hospodárskych zmien. "To, čo z toho vyplýva dnes, je, že EÚ a USA v tomto ohľade rozmýšľajú o svete inak."