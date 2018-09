Spoločnosť OFZ spustila linku na výrobu peliet a brikiet

dnes 13:31 -

Akciová spoločnosť OFZ uviedla v utorok vo svojom areáli v miestnej časti Oravského Podzámku Široká do prevádzky ekologický projekt umožňujúci vyrábať pelety a brikety z odpadového drevného materiálu. Na chladenie vstupnej suroviny pritom využívajú prebytočné teplo z chladiacich zariadení elektrických oblúkových pecí. Oproti iným výrobcom tak s využitím odpadového tepla dosiahnu pri výrobe vykurovacích peliet a brikiet významnú úsporu.

„Našou prvotnou motiváciou pre investíciu do tohto projektu, bolo využitie odpadového tepla, ktoré sme do dnešného dňa v princípe marili v chladiacich vežiach. Dnes ho využívame na sušenie drevnej hmoty, ktorá potom slúži na výrobu drevených brikiet a peliet,“ uviedol po spustení výrobnej linky výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok s tým, že celková investícia do projektu sa pohybovala vo výške 1,2 milióna eur a pochádzala z interných zdrojov továrne.

V podobných výrobných linkách sa väčšinou suší pilina vo veľkých bubnových sušičkách, ktoré sú náročné na energiu. Nová sušička v OFZ je navrhnutá tak, že využíva teplú vodu z chladiacich systémov elektrických pecí. Každú hodinu systémom pretečie približne 120 kubických metrov vody, zohriatej na vyše 90 stupňov Celzia. Na výstupe však už má len 70 stupňov. „Celá táto energia, ktorá by inak doslova vyletela z našej fabriky hore komínom, sa využije a prinesie do procesu výroby peliet a brikiet úsporu približne 30 až 40 percent oproti konkurencii,“ dodal Klocok.

Linka bude v plnej prevádzke schopná spracovať denne približne 250 kubických metrov suroviny – teda drevného odpadu z lokálnych píl. „Najprv sa v bubnovom triediči zbaví nečistôt a hrubších pilín, ktoré na výrobu peliet nie sú vhodné. Vo výrobnom procese nasleduje sušenie piliny. To je z nášho pohľadu vlastne kľúčový moment, dôvod, pre ktorý to celé robíme – mokré piliny sa rovnomerne rozdelia na pásy so sieťami, na ktorých sa pomocou teplej vody zohrievajú a uvoľnená vlhkosť je odsávaná ventilátorom,“ opísal projektový manažér Peter Klocok. Usušená pilina sa potom skladuje v troch veľkokapacitných zásobníkoch, odkiaľ smeruje už priamo do lisu. Tu sa vyrábajú menšie pelety alebo väčšie brikety, ktoré sú pripravené na expedíciu a použitie.

Vykurovanie domácností tuhým palivom predstavuje jeden z najväčších zdrojov znečistenia životného prostredia nielen na Orave, ale na celom Slovensku. Spaľovanie neobnoviteľných zdrojov, ako je uhlie alebo koks, predstavuje ďalšiu environmentálnu záťaž, pričom je k dispozícii niekoľko obnoviteľných alternatív. Medzi ne patria aj vykurovacie pelety a brikety. Ich výhodou oproti uhliu je napríklad menej nečistôt a prachu, tzv. čisté kúrenie. Projekt predstavuje trojnásobný prínos k lepšiemu životnému prostrediu - pri kúrení briketami a peletami vzniká menej oxidu uhličitého v dôsledku dokonalejšieho procesu spaľovania, využíva sa odpadová drevná hmota namiesto fosílnych palív a nepriamo sa znižujú emisie oxidu uhličitého využitím odpadového tepla.