Po brexite vraj Británia bude mať jednotný systém pre imigráciu z EÚ a zvyšku sveta

Pre migrantov z Európskej únie by po brexite vo Veľkej Británii mali platiť rovnaké pravidlá ako pre prisťahovalcov zo zvyšku sveta. Podľa portálu rte.ie to údajne schválila britská vláda. Súhlas vo vláde nasledoval po tom, ako takéto odporúčania dal britský Poradný výbor pre migráciu. Podľa štúdie výboru, keďže imigrácia nie je súčasťou vyjednávaní s EÚ, nemali by sa uprednostňovať občania štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý zahŕňa krajiny EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

Portál rte.ie dodáva, že britská vláda údajne v pondelok schválila systém imigrácie, ktorý bude založený na kvalifikácii, a nie na štátnej príslušnosti. "Poradný výbor pre migráciu odporučil, aby v imigračnom systéme po brexite občania štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátov mimo neho boli súčasťou jedného univerzálneho systému," uviedla hovorkyňa britskej vlády.

https://www.rte.ie/news/brexit/2018/0925/995918-immigration-brexit/