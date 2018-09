Analýza banky ukázala, koľko sa dá v skutočnosti zarobiť v zdieľanej ekonomike

Zdroj: The Washington Post

JPMorgan Chase Institute urobila analýzu pracovníkov v zdieľanej ekonomike. Zo správy zverejnenej v pondelok vyplýva, že väčšina ľudí, ktorí zarábajú na tom, čo sa nazýva "ekonomika on-line platforiem", je na týchto stránkach aktívna len tri mesiace alebo menej za rok. Priemerný mesačný zárobok bol v roku 2017 len 828 dolárov, čo je síce 20-percentný nárast v porovnaní s rokom 2013, ale stále je to málo, aby sa takýto príjem nepovažoval len za doplnkový zdroj.



Zatiaľ čo príjmy z týchto stránok predstavujú pre niekoho hlavný zdroj príjmov počas niekoľkých mesiacov, tvoria len 20 % príjmov navrch pre tých, ktorí zdieľanú ekonomiku vlani využili na prilepšenie si. "Stále to nevyzerá ako tradičná práca," povedala Fiona Greigová, riaditeľka spotrebiteľského výskumu, ktorý skúmal platby zo 128 online platforiem na účty 2,3 milióna používateľov. "Prevažná väčšina ľudí sa zapája sporadicky," cituje ju The Washington Post.





Mesačné príjmy sa tiež veľmi líšili v závislosti od toho, do akého odvetvia sa pracovníci zapojili. Priemerné mesačné zárobky pracovníkov, ktorí v danom mesiaci používali aplikácie súvisiace s dopravou (služby ako Uber a Lyft, ktoré dopravujú ľudí alebo dopravné služby na prepravu potravín alebo iného tovaru) medzi rokmi 2013 a 2017 klesli o 53 percent z 1 469 dolárov mesačne na 783 USD. Naopak, mzda vyskočila o 69 percent medzi "leasingovými" platformami (stránky ako Airbnb) a zostali relatívne stabilné v prípade "predaja" (eBay alebo Etsy) a tými, ktoré ponúkajú inú prácu ako transport (napríklad TaskRabbit, alebo venčenie psa).





Greigová nenašla odpoveď na to, čo spôsobilo nižší priemerný mesačný zárobok u tých, ktorí využívali dopravných aplikácie, ale "mohol to spôsobiť pokles miezd, alebo pokles odpracovaných hodín", alebo za to "mohol obrovský nárast počtu vodičov, čo stlačilo ceny dole."



"Všetko, čo sme spozorovali, bol pokles peňažnej hotovosti na anonymných účtoch ľudí," tvrdí JPMorgan s tým, že v prieskume síce mali prístup k príjmu, ktorý dostávajú užívatelia webových stránok, nepoznali však ich výdavky. Štúdia tiež uvádza, že nepozná počet odpracovaných hodín jednotlivých vodičov. Za zníženou mzdou môže byť rovnako aj pokles miery nezamestnanosti v danom období. "Čoraz viac a viac ľudí je zaneprázdnených svojim pracovným miestom, a preto môžu mať menej hodín k dispozícii, aby sa pokúsili získať dodatočné peniaze prácou pomimo.“

Vedúci ekonóm Uberu, Libby Mishkin napísal, že štúdia "len dáva za pravdu tomu, čo my a mnohí iní už nejaký ten čas tvrdíme... že rast je v sektore v podstate spôsobený ľuďmi, ktorí používajú platformy ako Uber len z času na čas. Ale v podstate nič nehovorí o analýze príjmov vodičov." Mishkin napísal, že "ak podiel našich partnerov, ktorí jazdia len príležitostne, sa v priebehu času zvyšoval, je to dôvod, prečo sa znížil priemerný mesačný zisk každého vodiča." Mishkin vo svojom poste tiež poukázal na prieskum, ktorý Uber urobil v spolupráci s ekonómom Princetonskej univerzity Alanom Kruegerom. Podľa tohto prieskumu priemerné hodinové príjmy pre vodičov Uberu zostali stabilné.





Konkurencia Lyft tiež spochybnila výsledky výskumu. "Skutočnosť, že táto štúdia nepreverovala hodinové zárobky, metrika, podľa ktorej najviac strácajú vodiči, vyústila do zavádzajúcich titulkov. Ak by to tak bolo, výsledky by v posledných rokoch poukázali na stabilné príjmy vodičov," povedal hovorca spoločnosti Lyft Adrian Durbin. "Mnoho ďalších vodičov sa rozhoduje zarábať so spoločnosťou Lyft na čiastočný úväzok, často menej ako desať hodín týždenne" a oceňuje flexibilitu.

Myšlienka, že viac vodičov robí túto prácu menej hodín, len za účelom privyrobenia si, je súlade so zisteniami Katherine Abrahamovej, profesorky na University of Maryland a bývalej štatistky práce. "Za veľmi krátke časové obdobie sme zaznamenali veľký nárast počtu vodičov, ktorých príjmy tvorila kombinácia miezd a odmeny za jazdy, čo naznačuje, že ide len o doplnkový zárobok," napísala v zhrnutí svojho výskumu.



A čo ten veľký skok v príjmoch medzi užívateľmi "lízingových" stránok, ako je Airbnb? Podľa Greigovej to môže byť kvôli zvýšenému dopytu. Podľa nej začali ľudia zdieľať všetky druhy vecí, vrátane parkovacích miest, a s nárastom dopytu si ľudia zorganizujú svoj život tak, aby im to vytváralo príjem. Greigová tvrdí, že aj kombinácia ponúkaných nehnuteľností mohla zmeniť čísla, pretože viac ľudí si dokáže zarobiť na prenájme luxusných dovolenkových domov alebo iných nehnuteľností generujúcich vyšší príjem prostredníctvom stránok na zdieľanie.







Údaje spoločnosti JPMorgan Chase môžu byť skreslené, predsa len ide o zákaznícku základňu z USA. A je samozrejme obmedzená na príjmy z on-line stránok, ktoré dokážu identifikovať konkrétnu osobu a jej účet v banke. Abrahamová napríklad poznamenáva, že ďalšie neformálne zdroje príjmov, ako sú konzultácie alebo osobné služby, môžu zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu v otázke príjmov zo zdieľanej ekonomiky. Avšak pri pohľade na skutočné príjmy na účtoch sa štúdia obáva niektorých nedostatkov v iných prieskumoch, predovšetkým pokiaľ ide o alternatívnu prácu. "Jednou z vecí, o ktorých vieme, že je veľmi ťažké zmerať túto činnosť," povedala Abrahamová.

Skutočná zmena v zamestnanosti príde len pomaly, myslí si o dopade zdieľanej ekonomiky na pracovný trh Greigová. Kým v preprave vyvolal Uber a Lyft skutočne veľký rozruch, nič podobné sa v iných oblastiach neodohralo. "Boli to zatiaľ len neuveriteľné pokusy o Uber vo venčení psov, alebo Uber v masážach. Úroveň účasti pracovníkov zatiaľ nenaznačuje, že by tieto platformy začínali narúšať mnohé odvetvia."